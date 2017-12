Muere el exdiputado Carmelo Padrón

Carmelo Padrón, catedrático de Derecho Urbanístico, histórico dirigente del PSOE y uno de los padres de las leyes de medio ambiente de Canarias, falleció en la mañana de ayer en el Hospital Doctor Negrín tras un repentino agravamiento de la enfermedad que padecía desde hace meses.

La muerte de Padrón ha causado una gran conmoción en la sociedad canaria y especialmente entre la familia socialista, donde era muy querido por su integridad y por la fidelidad a las siglas a pesar de las decepciones que sufrió en su trayectoria política. De hecho, durante casi una década abandonó voluntariamente toda actividad pública por las maniobras político-judiciales de sus adversarios en torno al llamado caso Guillén.

Primero como representante del PSOE en el Cabildo grancanario y en el Gobierno de Canarias, y después como abogado de grupos ecologistas y colectivos ciudadanos, Padrón impulsó las normas para proteger los espacios naturales de las Islas, denunció los daños al medio ambiente y ayudó, muchas veces de forma altruista, a los vecinos afectados por decisiones urbanísticas polémicas.

La Ley de Espacios Naturales de Canarias, el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Gran Canaria, las normas urbanísticas de varios ayuntamientos, la protección de Güigüi y el barranco de Veneguera, el traslado de las viviendas del Mirador de Jinámar a Marzagán o el realojo de los vecinos de Ojos de Garza son algunos de los acontecimientos en los que Padrón tuvo una participación fundamental.

Trayectoria política

Carmelo Padrón Díaz, nacido en El Roque de San Isidro de Gáldar hace 68 años, estudió arquitetectura e inició su carrera política en el Ayuntamiento de Gáldar, donde encabezó la candidatura socialista en las elecciones locales de 1979. Durante el primer año estuvo en la oposición, pero la integración del grupo independiente de Demetrio Suárez en el PSOE le permitió entrar en el gobierno municipal, con Nicolás Guerra como alcalde.

En los comicios de 1983 formó parte de la lista de Carmelo Artiles al Cabildo de Gran Canaria y durante cuatro años fue consejero insular de Política Territorial. En esa etapa se inició la redacción del denominado PEPEN, antecendente del actual Plan Insular, y, entre otras medidas, el gobierno socialista emprendió la compra de fincas en la cumbre, como la de Tirma, para ampliar la superficie de los espacios naturales protegidos de la isla, lo que Artiles bautizó como "reverdecer Gran Canaria".

Tras su paso por el Cabildo, entró en los gobiernos regionales de Jerónimo Saavedra, primero como director general de Política Territorial y después como viceconsejero de Medio Ambiente. En ese época encabezó una propuesta para declarar el Macizo de Güigüi en Parque Nacional , que no prosperó, aunque sí su protección frente a la especulación turística.

En 1992, junto al consejero José Francisco Hernríquez, promulgaron el denominado Pacto del Territorio para reorientar la política medioambiental ante el crecimiento turístico. Ese proyecto se plasmó en varios documentos, pero quedó en nada porque en 1993 se rompió el acuerdo de gobierno entre el PSOE y las AIC y Saavedra fue sustituido por Manuel Hermoso tras la moción de censura que dio lugar al nacimiento de Coalición Canaria.

Desde 1993 hasta 1998 fue secretario regional de Organización del PSOE, el teórico número tres del partido en Canarias, primero con Saavedra y después con Juan Carlos Alemán.

En 1995 fue elegido diputado por Gran Canaria en el Parlamento autónomo y desde la oposición

luchó por esclarecer el caso Tindaya por una supuesta estafa y malversación de caudales públicos, que él mismo había empezado a denunciar años antes. Sin embargo, tras verse involucrado en el caso Guillén, del que finalmente fue absuelto tras un vía crucis por los juzgados, en 1998 dimitió como parlametario y también dejó la Secretaría de Organización de los socialistas.

Las irregularidades en Tindaya fueron denunciadas posteriormente en los tribunales por el propio Gobierno de Canarias, en la etapa de Román Rodríguez, pero los jueces entendieron que no hubo delito porque las operaciones económicas en la montaña majorera para construir la escultura de Eduardo Chillida fueron realizadas con el conocimiento del Gobierno de Hermoso.

La dimisión de Padrón por el caso Guillén fue un gesto inédito en la política regional y labró su imagen de político honesto e insobornable. Mientras él dejaba todos sus cargos políticos y se volcaba en la docencia, otras dirigentes imputados y con acusaciones más graves siguieron en sus puestos.

Regreso

Tres años después de verse liberado de los tribunales, en 2007 tuvo una fugaz reincorporación a la vida política, como director de gobierno de Urbanismo en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Saavedra le nombró en agosto para diseñar un nuevo modelo de ciudad, pero la aventura duró poco más de cuatro meses.

"Decepcionado" por no encontrar apoyo entre el alcalde y algunos de los concejales del PSOE, según sus propias palabras, presentó la renuncia el 28 de diciembre sin avisar ni siquiera a los pocos aliados que tenía en el gobierno municipal. Entre otras propuestas, planteaba limitar el consumo de suelo urbano con una edificación en altura e incluso apostó por grandes edificios en el final de la Avenida de Escaleritas.

"El trabajo en un área tan sensible como Urbanismo depende mucho del voluntarismo de los trabajadores y así no se puede funcionar; no he encontrado las condiciones materiales, sociales ni políticas para llevar a cabo la idea de ciudad que yo tengo", declaró tras presentar su dimisión a Saavedra.

Escarmentado por segunda vez de las ingratitudes de la política, continuó con su labor docente en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y se centró en su labor de jurista, como miembro del Gabinete de Abogados y Arquitectos Asociados. Por sus conocimientos urbanísticos y por su experiencia en los tribunales, Padrón era requerido tanto por grandes empresas como por grupos ecologistas, ayuntamientos o colectivos ciudadanos.

Una de las operaciones más relevantes en las que participó fue el traslado de 147 vecinos de los bloques de viviendas sociales del Mirador de Jinámar a una nueva urbanización en Marzagán. Como abogado de los vecinos, alcanzó un acuerdo con Ambrosio Jiménez, propietario de la empresa Horneras, para que éste último se hiciera cargo de la construcción de las nuevas casas a cambio de la cesión de los derechos sobre las viviendas del Mirador, donde actuamente se levanta un centro comercial proyectado por Horneras.

Los vecinos de Ojos de Garza afectados por la construcción de la tercera pista del aeropuerto de Gando también recurrieron al socialista Carmelo Padrón para que les defendiera ante el desalojo de sus hogares. Como abogado del colectivo, participó en las negociaciones con el Ministerio de Fomento, Aena y el Ayuntamiento de Telde para realizar un realojo en la zona de Piletillas.