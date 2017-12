Montoro garantiza la aplicación del REF económico desde el 1 de enero

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, garantizó ayer la aplicación práctica y efectiva a partir del 1 de enero de las medidas y disposiciones contempladas en la nueva ley de los aspectos económicos del REF independientemente del calendario de tramitación y aprobación de la misma en el Congreso de los Diputados, donde actualmente se encuentra bloqueada desde hace varias semanas y en espera de que se cierre el plazo de presentación de enmiendas parciales. Montoro aseguró que su departamento no tiene "ningún problema" en asumir la reclamación que le está haciendo en este sentido el Gobierno de Canarias y que también le planteó ayer el diputado de Nueva Canarias (NC), Pedro Quevedo, en una reunión que ambos mantuvieron en dependencias del Congreso junto a la vicepresidenta del Gobierno central, Soraya Sáenz de Santamaría.

"Habrá REF económico de aplicación retroactiva", afirmó el ministro antes de que repitiera la misma idea en su reunión con Quevedo, alegando además que así se lo ha transmitido también a la consejera canaria de Hacienda, Rosa Dávila, en los contactos telefónicos mantenidos entre ambos en las últimas semanas.

Montoro dio por hecho que en breve se podrá cerrar ya el plazo de enmiendas parciales, que ha ampliado durante doce semanas consecutivas, aunque evitó aclarar las razones por las que se había retrasado el proceso pese a tener pactado la mayor parte del texto con el Gobierno de Canarias y con la mayor parte de las fuerzas políticas.

Insinuó en todo caso que algunas de las enmiendas presentadas y pactadas por algunos grupos, pero no el PP, no habían podido ser valoradas por el ministerio en su coste económico.

El aplazamiento de la tramitación del REF ha servido en efecto para que algunos grupos incorporen nuevas enmiendas pactadas con algunos sectores de las Islas como sería el caso de la liberación de tasas a la circulación de obras de los artistas canarios con la Península y la UE, o el incremento de los de las ayudas para contratar los seguros agrarios. También NC ha planteado una enmienda mediante la cual trata de introducir un nuevo artículo sobre el fomento de la integración social y contra la pobreza.

La reunión de ayer de Quevedo con Montoro y Sáenz de Santamaría, sin embargo, se centró fundamentalmente en las reclamaciones que hace NC en relación con los compromisos asumidos por el Gobierno central sobre el REF en virtud del acuerdo presupuestario del 2017. Quevedo considera que ese pacto para su apoyo a las cuentas estatales ahora en vigor contenía elementos importantes que debían ser trasladados a los aspectos económicos del REF y que no han sido abordados bilateralemente entre NC y el PP para su incorporación al nuevo texto a través de las enmiendas correspondientes.

El diputado nacionalista exige por ello que antes de cerrar el plazo de enmiendas, y a pesar del retraso que lleva esta tramitación que él ha criticado, ambas formaciones tienen que sentarse a negociar esas enmiendas, que deberán ser firmadas conjuntamente.

Quevedo insistió en que "el REF es una materia determinante y vital" que tendría que tener ya una tramitación avanzada, y reconoció que "tendremos que seguir ampliando el plazo de enmiendas en el Congreso porque no hemos tenido ocasión de discutir con el PP algo que es muy importante, que es la traslación de los acuerdos de los PGE del 2017".

Absoluta prioridad

Insistió en este sentido en que "hay una parte de esos acuerdos que deben ser trasladados y hoy (por ayer) queríamos decir al Gobierno que este es un asunto para el que solicitamos absoluta prioridad". En particular, NC considera que los aspectos relacionados con el incremento de las subvenciones al transporte de pasajeros y de mercancías, las ayudas agrícolas, y otras medidas de carácter social pactadas en los Presupuestos del 2017 están pendientes de incluirse en el nuevo texto del REF.

"Nosotros tenemos redactadas un conjunto de enmiendas que le hemos pedido al Gobierno que valoren y contesten. Nos dicen que había dudas, cosa que entendemos, y tendremos que tener un debate y para nosotros es imperativo que ocho de las 17 enmiendas que hemos presentado, que son producto del acuerdo presupuestario, tienen que estar encima de la mesa, discutidas y firmadas por ambas partes, porque son las que tienen que estar en el nuevo REF", resaltó ayer Quevedo tras la reunión de algo más de media hora con Montoro y Sáenz de Santamaría. "Y luego, si se quiere, habrá otras enmiendas, pero el PP tiene que afrontar la responsabilidad del acuerdo de Presupuestos del 2017", subrayó.

Quevedo afirmó que, a partir de ahora, "el calendario es correr", dando por hecho que se habilitará el mes de enero para que se pueda avanzar en las discusiones políticas y técnicas en el seno de la ponencia que debe examinar el conjunto de las enmiendas de todos los grupos.

El diputado nacionalista aseguró por otro lado que "no es buena estrategia" de acumular en el tiempo los diversos asuntos de la agenda canaria que están pendientes de negociación y tramitación en el Congreso y hacerlas coincidir con la negociación de los Presupuestos del 2018. Además del REF económico, en los próximos meses se tiene que debatir la reforma del Estatuto y la financiación autonómica, y todo ello puede solaparse con la negociación presupuestaria. Quevedo advirtió en este sentido que NC no entrará en una dinámica de negociar "derechos por perras", aunque aseguró que el Gobierno central le había negado cualquier voluntad de emprender una estrategia de ese tipo.

"Nos han dicho que no hay ninguna intención, pero si alguien está pensando en eso que sepa que eso lo que hace es dificultar cualquier acuerdo con NC y no al contrario. No vamos a cambiar derechos por perras porque eso sería un mal negocio para Canarias y no lo vamos a aceptar", resaltó. "Ahora veremos si somos capaces de dejar claro qué enmiendas son las que aceptamos conjuntamente".