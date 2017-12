Un técnico ratifica que el rescate del servicio de grúas hubiera sido un "caos"

Los técnicos municipales del Ayuntamiento de La Laguna Alejandro Cordero y Antonio Vera ratificaron ayer ante la juez Celia Blanco, titular del Juzgado de Instrucción número 2 de La Laguna donde estaban citados en calidad de testigos en el denominado caso Grúas, que el rescate del servicio de grúas por parte del Ayuntamiento habría supuesto un caos para el Consistorio, algo que está sustentado en varios informes que constan en la causa. Uno de los técnicos ademas, en concreto Alejandro Cordero, señaló ante la juez que al informe por el que le preguntaban los abogados de la acción popular y en el que se hacía constar faltas muy graves o gravísimas por parte de la empresa concesionaria, "le faltaban varios folios".

En concreto, dicho informe señala que la situación de la empresa "era caótica", sin embargo en los folios que no se han incorporado a la causa, o que al menos no le estaban preguntando por ellos, avala que dicha "situación caótica era coyuntural debido a una mala gestión y no porque no fuera sostenible la concesión", como señalaron fuentes jurídicas a este periódico.

Esta cuestión no es baladí ya que es una de las piedras angulares de este caso que vendría a justificar la intervención de la gestión del servicio, tal y como se hizo en enero de 2014 para sanearla, lo que se llevó a cabo sin coste para el Ayuntamiento y sin tener que asumir en la plantilla de la Corporación local a los 24 empleados de la empresa. Vera y Cordero fueron los dos funcionarios que asumieron la intervención de la empresa para sanearla y luego prorrogar el servicio.

Rubens Ascanio, portavoz municipal de Unid@s se puede -formación que está personada en la causa como acusación popular al igual que XTF-NC- señaló que Alejandro Cordero admitió la "ausencia absoluta" respecto a los incumplimientos que se daban como el informe firmado en el que se plasmaba el impago a la Seguridad Social y otras administraciones de más de 300.000 euros por parte de Autogrúas Poli SL con lo que según se sostiene en el mismo documento, "la empresa no tenía siquiera liquidez para abonar el combustible con el que debían operar las grúas".

Según explicó el edil, Cordero también avaló los incumplimientos que se estaban produciendo por parte de la empresa, "lo que suponía la consideración de faltas graves o muy graves".

La declaración de ambos técnicos se prologó durante cerca de cuatro horas, por lo que es de entender que fueron muchas las cuestiones por las que los abogados, el fiscal y la propia juez les preguntaron así como que los técnicos fueron profusos a la hora de detallar cuáles habían sido sus actuaciones respecto a este expediente, que ya fue investigado mediante una comisión municipal.

Tras la comparecencia de ambos, le tocó el turno al edil nacionalista y portavoz municipal de Coalición Canaria, Antonio Pérez Godiño, el único implicado en este asunto que ha sido llamado a declarar en calidad de investigado -lo que antes de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se denominaba imputado-. Llegó a los Juzgados de La Laguna acompañado del también edil Juan Manuel Castañeda y su abogada. Los medios de comunicación le preguntaron por este caso y su imputación, pero Pérez Godiño ni siquiera hizo ademán de saludar. A su salida lo único que dijo fue: "No voy a hacer declaraciones, gracias".

No obstante, fuentes jurídicas señalaron que Pérez Godiño se limitó a manifestar que "firmaba lo que me ponían delante". El portavoz nacionalista fue el responsable, en sustitución de José Alberto Díaz -que era concejal de Seguridad Ciudadana y se encontraba en ese momento de vacaciones-, de la firma de uno de los tres decretos cuestionados por el interventor municipal relacionados con el rescate y la prolongación de la concesión administrativa del servicio de grúas en La Laguna.