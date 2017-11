PSOE, Coalición y ASG piden un pleno extraordinario para cubrir las vacantes en la RTVC

El Partido Socialista Canario (PSC-PSOE), Coalición Canaria (CC) y Agrupación Socialista Gomera (ASG) han formalizado este jueves en el Parlamento autonómico la solicitud de un pleno extraordinario para celebrar la primera votación de cara a cubrir las dos vacantes existentes en el Consejo Rector de la Radiotelevisión Canaria (RTVC). La idea de las tres fuerzas políticas es que la sesión extraordinaria se celebre el próximo miércoles, día 29, inmediatamente después de finalizar la segunda jornada del pleno ordinario que se celebrará desde el martes.

Con esta propuesta, que la Junta de Portavoces verá el próximo lunes, socialistas, nacionalistas y socialistas gomeros buscan imprimir velocidad al proceso de renovación del órgano rector de la RTVC, que tiene dos puestos vacantes desde diciembre de 2015, dos plazas para las que el PSC-PSOE ha propuesto a Carmen Zamora y CC, a Marta Cantero, que este miércoles fueron consideradas idóneas por la comisión de control de la RTVC gracias a los votos favorables de socialistas, nacionalistas y ASG.

El Partido Popular (PP), Podemos y Nueva Canarias (NC) se abstuvieron en la votación y anticiparon su rechazo en el pleno al nombramiento de las dos profesionales. Esto impedirá que Zamora y Cantero sean designadas oficialmente para el cargo, ya que para ello son necesarios los votos favorables de 40 de los 60 diputados de la Cámara regional, y PSOE, CC y ASG solo suman 36.

En consecuencia, todo parece que el pleno extraordinario, de celebrarse, es una estrategia parlamentaria para que la segunda sesión pueda celebrarse ya en diciembre, habida cuenta de que la ley de la RTVC determina que la segunda y posteriores votaciones para el nombramiento de miembros del Consejo Rector tendrán lugar "dentro del mes siguiente" al de las votaciones inmediatamente anteriores.

En esa eventual segunda sesión de diciembre también serían necesarios 40 votos, algo que no parece fácil que consigan los grupos proponentes, ya que ello implicaría un cambio de parecer en el PP, Podemos y/o NC que hoy se antoja como poco improbable. No en vano, en la comisión de control de este miércoles, la alianza de los de Asier Antona, Noemí Santana y Román Rodríguez se quejó de que ni el PSOE ni CC contaran con ellos para intentar consensuar los candidatos y de que los nombramientos de Cantero y Zamora no solucionarán los problemas de la RTVC, que, a su juicio, son el resultado de la gestión de su presidente, Santiago Negrín, a quien de hecho trataron de destituir en un reciente pleno extraordinario, algo que evitó la abstención de los socialistas.

Así las cosas, y salvo un imprevisto giro, el nombramiento efectivo de las dos profesionales no tendría lugar hasta enero, en una tercera votación en la que Cantero y Zamora serían designadas para cubrir las vacantes del Consejo Rector, tal como establece la ley, con solo contar con el apoyo de 36 diputados, que justamente son los que suman PSC-PSOE, Coalición y ASG.