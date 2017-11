Morales pide a los diputados de Gran Canaria que bloqueen el presupuesto

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, hizo ayer un llamamiento público a los diputados que representan a la Isla en el Parlamento autonómico para que no aprueben los presupuestos presentados por el Ejecutivo regional de 2018 tal y como están, debido a los desequilibrios que contienen y que perjudican claramente a Gran Canaria. Morales apela a la "responsabilidad" de los 15 parlamentarios grancanarios para que estudien el análisis de las cuentas realizado por la Corporación insular y hagan las modificaciones correspondientes en el periodo de enmiendas con el fin de corregir esta situación.

"Los grancanarios no podemos soportar más discriminaciones de este tipo y por eso trasladamos a la sociedad de la Isla y a los parlamentario que no respalden estos presupuestos si no se corrijen los desequilibrios que perjudican a Gran Canaria", afirmó el presidente insular. Las cuentas de este año suponen 24 millones menos para la Isla con respecto a Tenerife.

El grupo de gobierno de la Corporación insular denuncia que Gran Canaria acumula un desequilibrio de 120 millones de euros con respecto a Tenerife entre 2015 y 2018, según el análisis comparativo realizado por los técnicos. Los datos reflejan que Tenerife ha recibido en este periodo 571,2 millones de euros a través de los capítulos VI y VI de los presupuestos autonómicos (inversiones reales y transferencias de capital), mientras que Gran Canaria suma 451 millones de euros. La inversión per cápita media ha sido de 160 euros por habitante en Tenerife y 133 euros en Gran Canaria.

En 2017, Gran Canaria recibió 99 millones y Tenerife 103, el año anterior la diferencia fue de 77 millones, ya que Gran Canaria recibió 110 millones frente a los 187 de Tenerife y en 2015 recibieron 110 y 125, respectivamente. Siempre con rentas per cápita inferiores en Gran Canaria que en Tenerife, tal como desvelan los cuadros mostrados por el presidente insular.

Además del proceso de las enmiendas parciales que ya está en marcha, otro mecanismo previsto en el reglamento de la Cámara es el del veto a las cuentas por parte de al menos dos tercios de los diputados de una isla, cuyo efecto dura tres días, pasados los cuales se votaría de nuevo en pleno la ley de presupuestos. Las islas que más han utilizado esta fórmula son las no capitalinas, sobre todo La Gomera y El Hierro. En el caso de Gran Canaria tendrían que reclamar el veto 10 de los 15 parlamentarios que fueron elegidos por la circunscripción de la isla. La suma de NC y Podemos en la Cámara supondrían siete diputados, por lo que el PSOE (3) o el PP (4) son claves para que fructifique un hipotético veto.

Antonio Morales no quiso detallar si el Cabildo pedirá que se aplique este mecanismo pero sí que la Corporación se dirigirá a todos los grupos políticos con el estudio que se ha realizado de los presupuestos desde 2015. "No se pueden aprobar unos presupuestos que discriminan a los grancanarios, nos tacharán de insularistas pero lo que defendemos es un trato equilibrado y es responsabilidad del Parlamento el cuidado exquisito en la distribución de los recursos públicos", subrayó Morales.

El presidente de la Corporación grancanaria advirtió que este desequilibrio "no es un hecho aislado" y recordó la polémica generada con el Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan), que también supuso una "importante discriminación" para la Isla al no tenerse en cuenta los factores territoriales y poblacionales que se recogen el Régimen Económico y Fiscal (REF).

Clientelismo político

El dirigente de Nueva Canarias (NC) culpó al Gobierno que preside Fernando Clavijo de "clientelismo político" a la hora de repartir los fondos destinados a las inversiones y las transferencias de capital. En su opinión, el Ejecutivo "utiliza los recursos de todos los canarios para favorecer el clientelismo político por la necesidad de los votos de unos parlamentarios determinados o de una isla". Durante la exposición de los datos presupuestarios Morales se refirió en varias ocasiones a La Gomera, que es la que cuenta con una mayor inversión per cápita en los últimos años, con una media de 995 euros por habitante, mientras que El Hierro llega a los 817 euros de media.

Aunque Gran Canaria sale perdiendo en todas las comparaciones con Tenerife, también las diferencias son "exageradas" con respecto a otras islas porque aunque es lógico que las haya, pero no tanto y que ello "tenga más relación con los apoyos que necesita el Ejecutivo en cada momento que con cualquier otro tipo de criterio".

Morales cree que en esta legislatura se ha instalado en la Comunidad Autónoma un "poder político y económico" que controla el desarrollo territorial y económico de Canarias y que cuenta menos con Gran Canaria, lo que perjudica su desarrollo y no cubre las muchas necesidades de la Isla.

El presidente insular se negó a entrar en una polémica insularista con Tenerife "porque tanto esta isla como el resto deben estar mejor, tienen muchas necesidades y el Gobierno debe distribuir recursos suficientes para que todas las islas y sus habitantes vivan con dignidad". Para Morales Gran Canaria "no puede pararse para que otras islas nos adelanten porque no han sabido planificar sus infraestructuras y la solución a sus necesidades", advirtió. También recriminó el presidente del Cabildo al Ejecutivo que el reparto de los fondos que vienen del Estado a través de los convenios se haga de forma desequilibrada.

En relación con las afirmaciones del Cabildo de Gran Canaria, el presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, advirtió ayer de que los presupuestos autonómicos elaborados desde que asumió la jefatura del Ejecutivo "obedecen a la realidad y al equilibrio".

Fernando Clavijo respondió de esta manera a preguntas de los periodistas en relación con el anuncio del presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, de pedir a los diputados de esa isla en el Parlamento regional que voten en contra de los presupuestos autonómicos por entender que su isla recibe 24 millones de euros menos que Tenerife.

Clavijo declinó pronunciarse respecto a la afirmación de Antonio Morales porque no tenía toda la información y añadió que cuando emite opiniones procura "informarse bien".

Morales reiteró que no está reclamando más fondos en relación con otras islas sino los que les corresponde a Gran Canaria en función de los criterios que se contemplan en la ley y que, en este caso, son los del REF, es decir, territorio, población y solidaridad para compensar a las islas no capitalinas. Asimismo, criticó la misiva enviada por el Ejecutivo regional en respuesta a una solicitud del Cabildo, que pidió los datos de inversiones, ingresos y gastos desde 2015, una respuesta en la que la Comunidad Autónoma apela a los límites de colaboración entre instituciones, asegura que elaborar la respuesta bloquearía el trabajo de la Administración regional, y finalmente deniega la información. "Busquénse la vida", indicó Morales.