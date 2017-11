Clavijo descarta dimitir si es investigado y ve "intención política" en la denuncia

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, aseguró ayer que no dimitirá si finalmente es investigado por el caso Grúas, litigio reabierto recientemente por el Juzgado de Instrucción número 2 de La Laguna, y que afecta a su etapa como alcalde en el Ayuntamiento de La Laguna, una época en la que era concejal responsable de Seguridad Ciudadana el actual regidor lagunero, José Alberto Díaz. El presidente, que aún no ha sido llamado a declarar, por lo que descartó hacer valoraciones sobre hechos futuribles, sí que resaltó que no entra en sus planes el hecho de dimitir por este asunto, según informó Europa Press. Además, Fernando Clavijo recordó que la denuncia, que fue archivada en primera instancia, "viene del pasado" y fue presentada por dos partidos políticos -Por Tenerife-Nueva Canarias y Unid@s se Puede- "con clara intencionalidad política, no judicial".

Una cuestión que ya señaló esta semana la portavoz del Ejecutivo regional y consejera de Hacienda, Rosa Dávila, quien recordó que este caso "parte de una denuncia política". Así mismo, la secretaria de Organización de Coalición Canaria, Guadalupe González Taño, también hizo referencia a este asunto, y afirmó que "se es un caso impulsado por la oposición lagunera por una decisión del entonces alcalde en el ámbito de sus competencias".

En opinión de Fernando Clavijo, la actuación que realizó en el Ayuntamiento de La Laguna fue correcta y tiene el aval de los informes técnicos municipales pero, en todo caso, señaló que estará "encantado" de explicar los hechos si lo llaman a declarar, puesto que "nunca he ocultado nada".

A pesar de que el presidente ha mostrado su negativa a dimitir, la portavoz de Podemos en el Parlamento de Canarias, Noemí Santana, anunció ayer que su grupo presentará una moción de censura contra Fernando Clavijo si el presidente del Gobierno regional es investigado en el caso Grúas.

Santana, que también es secretaria general de Podemos en Canarias, asegura que en este caso se apuntan "presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias", no meras "incidencias administrativas".

La moción de censura se presentaría "por salud democrática" y para que la ciudadanía perciba que no todos son iguales, aunque no haya una mayoría suficiente para que prospere en el Parlamento, según Podemos.

"Nos da igual que PP y ASG lo estén apoyando desde fuera y permitiendo que gobierne, lo que nos importa es la situación judicial de Clavijo y si está o no está imputado por corrupción y malversación de fondos", señala Santana. Si Clavijo "es finalmente investigado y tiene que ir a declarar en el caso Grúas solo quedan dos opciones: o bien dimite o debemos presentarle una moción de censura", indica.

"Canarias no puede estar gobernada por alguien que no solo no tiene apoyos sino que es cuestionado por su comportamiento como gestor público", agrega la dirigente de Podemos.

La causa penal del caso Grúas se archivó de forma precipitada pero se ha reabierto porque, según Unid@s se puede, "hay suficientes indicios de que Clavijo otorgó favores y ventajas para sus amigos usando para ello el poder local" y el dinero público que "es de toda la ciudadanía, no solo de Coalición Canaria", argumenta Santana.

De esta manera, el archivo fue cuestionado en un auto de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, que salió a la luz el mes pasado, en el que también se cuestionaba a la magistrada Celia Blanco por archivar la causa en junio "sin practicar diligencias de investigación encaminadas al esclarecimiento de los hechos y personas responsables" conforme a la Ley de Enjuiciamiento Criminal.