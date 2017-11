El Ejecutivo tilda el ´caso Grúas´ de juicio político contra el presidente Clavijo

El Gobierno regional cree que el llamado caso Grúas es un juicio político que intenta perjudicar la imagen del presidente del Gobierno, Fernando Clavijo. La portavoz del Ejecutivo y consejera de Hacienda, Rosa Dávila, recordó ayer que este caso parte de una "denuncia política" sobre un expediente administrativo que la Justicia ya ha archivado en varias ocasiones. La investigación judicial se ha reabierto por parte del Juzgado de Instrucción número 2 de La Laguna, que deberá dar traslado de sus pesquisas al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) dada la condición de aforado de Clavijo.

Dávila, que también es miembro de la dirección de Coalición Canaria (CC), se negó a entrar a valorar la llegada al TSJC del expediente del caso porque es algo "que aún no ha ocurrido". Para la dirigente nacionalista "como Gobierno no vamos a entrar a valorar algo que todavía no ha sucedido".

Por su parte, la secretaria de Organización de la formación nacionalista, Guadalupe González Taño, abundó en las manifestaciones de Dávila y precisó que se trata de un caso impulsado por la oposición política del Ayuntamiento de La Laguna por una decisión del entonces alcalde en el ámbito de sus competencia. "Cuando uno ocupa un cargo público toma muchas decisiones y algunas de ellas llegan al juzgado porque hay alguien en desacuerdo, en este caso un partido de la oposición que es el que pone la denuncia", señaló González Taño.

El tribunal autonómico aún no ha recibido el informe de la jueza Celia Blanco para cederle la competencia de la investigación al estar involucrado el actual presidente regional y por entonces alcalde de La Laguna, Fernando Clavijo. Blanco se vio obligada el pasado 17 de octubre a reabrir la instrucción, que archivó en junio, tras un auto de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife que cuestionó el archivo. La juez tampoco tuvo en cuenta las conclusiones de la comisión de investigación constituida en el Ayuntamiento lagunero.

En este sentido, el fiscal jefe del TSJC, Vicente Garrido, constató ayer que el tribunal no ha recibido aún el procedimiento por parte del juzgado de instrucción. En declaraciones a la Cadena Cope, Garrido precisó que si la juez ve "indicios de comportamiento delictivo" en el exalcalde lagunero y ahora presidente tiene que remitir el caso con una argumentación razonada y fundamentada al TSJC para que continúe la investigación.

El TSJC no puede inhibirse del asunto por el aforamiento de Clavijo y si finalmente asume la investigación es cuando entrará en escena la Fiscalía, que tendrá que emitir un informe de legalidad y será determinante para que el tribunal pueda imputar o no al jefe del Ejecutivo y así poder tomarle declaración.

El informe del Ministerio Fiscal debe realizarse sobre la legalidad de la competencia del TSJC para proseguir el procedimiento. Según Garrido, este informe es el que tendrá que aclarar si hay indicios o no suficientes para que la Sala investigue al presidente del Ejecutivo por el caso Grúas. Sin embargo, aunque el informe de la Fiscalía es determinante para la causa, la última palabra la tiene la Sala del TSJC para mantener la instrucción. Sin embargo, Garrido sí puntualizó que lo habitual es que el tribunal y la Fiscalía "caminen de la mano" en este tipo de asuntos que afectan a aforados por presuntos delitos de corrupción.