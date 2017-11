CC reclama el reconomiento estatal de la bandera de las siete estrellas

Los nacionalistas de CC-PNC reclaman el reconocimiento legal y constitucional de la bandera tricolor de las siete estrellas verdes. Cuando aún no se han apagado los rescoldos por el desafío independendistas de Cataluña, el diputado Manuel García Ramos promueve en el Parlamento de Canarias una proposición no de ley para que la Comisión Estatal contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte levante la prohibición de exhibir la enseña que fuera referente en los años 60 y 70 del movimiento independentista canario y que ahora es parte sustancial de cualquier festejo popular en las Islas y sin significancia política alguna.

En la PNL, que se debatirá en el pleno de la próxima semana, se pide a esta comisión estatal que anule la orden de acceso de la bandera a los estadios y se reclama a la Liga de Fútbol Profesional que excluya a la bandera tricolor de las siete estrellas verdes de su lista de emblemas que incitan a la violencia.

Por último, los nacionalistas piden al Gobierno de Canarias que impulse "el reconocimiento de la bandera tricolor con siete estrellas verdes como un emblema identitario canario, dentro de los órdenes legales y constitucionales del Estado español establecidos".

CC-PNC argumenta que a raíz del conflicto de Cataluña "se está fomentando un movimiento de identidad españolista que trata de apagar los existentes en los diferentes pueblos que conforman el Estado español. No se puede englobar a todos los nacionalismos o movimientos independentistas en la misma disposición", porque "en nada ayuda a mantener el clima de concordia, paz, igualdad, unidad y tolerancia que siempre ha caracterizado al nacionalismo canario", señala la iniciativa.

García Ramos asegura que la bandera de las siete estrellas se usa en acontecimientos populares "desligada de toda reivindicación política", como signo de identidad. Y se ha exhibido en acontecimientos deportivos durante años sin el más mínimo problema, por lo que la prohibición actual, dice, "supone una falta de respeto hacia la gente de estas islas".

Sin discusión

La secretaria de organización de Coalición Canaria (CC), Guadalupe González Taño, quiso ayer aclarar al respecto que su partido no quiere que la bandera de las siete estrellas verdes sustituya a la actual en el Estatuto de Canarias. "CC no discute cuál es la bandera que debe de estar recogida en el Estatuto", subrayó.

"No pedimos que la de las siete estrellas la bandera que sustituya a la actual, solo que no se la considere una bandera contraria a la legislación", manifestó tras la reunión del Comité Permanente Nacional en Santa Cruz de Tenerife. Y aclaró que iniciativa presentada en el Parlamento lo que busca es "no generar un conflicto donde no existe", por lo que se pide a esta Comisión estatal que anule esa orden de acceso de la bandera a los estadios.

Según González Taño, en Canarias se han generado dos banderas: la oficial, que no es la que la gente saca en un evento deportivo o en una romería, y la de las siseteestrellas verdes, que "es la bandera que lleva la gente en su maleta cuando sale de Canarias a celebrar triunfos" y que, además, se ha desvinculado "de cualquier tinte de otro tipo".

Aunque ha reconocido que Coalición en un momento dado llegó a plantear sustituir la bandera oficial por la de las siete estrellas verdes, ahora el partido cree que los símbolos no pueden enfrentar a la sociedad.