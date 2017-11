El PP sostiene que el informe sobre el concurso de RTVC "llega tarde"

El grupo Popular en el Parlamento de Canarias ha mostrado su satisfacción por que finalmente los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma hayan emitido un informe sobre el concurso para contratar externamente los servicios informativos de TVC, pero eso no cambia su petición de cese del presidente del Consejo Rector del ente, Santiago Negrín.

El Parlamento había pedido reiteradamente al Gobierno ese informe jurídico y el Ejecutivo contestaba que no estaba entre sus atribuciones, ha recordado la diputada del PP y portavoz de su grupo en la comisión parlamentaria de control de RTVC, Luz Reverón. "Parece que el tiempo nos ha dado la razón y finalmente sí está ese informe", ha añadido.

La diputada del PP en el Parlamento de Canarias ha afirmado, sin embargo, que el informe de los servicios jurídicos de la comunidad autónoma sobre Radio Televisión Canaria (RTVC) "llega tarde" y ha insistido en el que el presidente del Consejo Rector del ente, Santiago Negrín, "debería dimitir" por la pérdida de confianza de los grupos de la oposición.

El informe jurídico del Gobierno indica que el presidente del Consejo Rector puede erigirse en órgano de contratación para convocar el concurso que adjudique los servicios informativos.

La diputada ha indicado que el PP defenderá el cese de Santiago Negrín en el pleno específico que se ha convocado sobre este asunto para el próximo miércoles.

La salida de Negrín fue reclamada por los grupos de la oposición en julio pasado debido a la falta de confianza en su gestión.

Luz Reverón ha argumentado que el presidente del Consejo Rector no ha contestado a los diputados en la comisión de control, no facilita informes a los otros consejeros y no ha aprobado el reglamento ni la creación del consejo de informativos ni del consejo asesor de RTVC.

Además, ha demostrado una falta de diligencia total cuando la TVC estuvo a punto de "irse a negro" sin que él hubiera hecho nada para evitarlo. "No tiene capacidad para estar ni un minuto más al frente de RTVC", ha sostenido.

Reverón ha comentado que el informe "parece que viene a avalar y a resolver las dudas jurídicas" que tenía el PP. " Lamentamos sinceramente que llegue tarde, casi después de tres meses de habérselo pedido [al Gobierno de Canarias] en sede parlamentaria". Asimismo, Reverón hizo especial hincapié en que el informe da la razón a lo que pedían los populares "desde el minuto cero", que era que existiera un aval jurídico.