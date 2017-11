El PSOE recibe las garantías que exigía

El PSOE recibe el aval jurídico que exigía. El partido, dirigido por Ángel Víctor Torres, obtuvo ayer las garantías legales que acreditan la validez del proceso iniciado en agosto por el presidente de Radiotelevisión Canaria (RTVC), Santiago Negrín, para licitar los servicios informativos de Televisión Canaria.

Los socialistas dieron el pasado sábado un ultimátum al Gobierno regional, al que instaron a disipar todas las dudas jurídicas que rodeaban al concurso público de régimen abierto de los programas informativos de la cadena autonómica, dotado con un montante total de 144 millones de euros durante ocho años. El actual contrato, adjudicado en 2008 a Videoreport, por procedimiento negociado con publicidad, vence el 30 de junio de 2018 sin posibilidad de prórroga. No hay ni un solo punto ni una sola referencia en los pliegos a una prórroga extra más allá de la de los dos años que ya se ha ejecutado.

El informe emitido ayer por los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma tranquiliza a las filas socialistas, que habían condicionado su respaldo al procedimiento administrativo seguido por Negrín para convocar el concurso a que se realizara un informe de los letrados de la Comunidad Autónoma. El PSOE reivindicó al Ejecutivo en minoría de Fernando Clavijo plenas garantías sobre la legalidad de esta convocatoria para apoyar la continuidad de Negrín al frente del Consejo Rector de RTVC.

Hace justo una semana los socialistas advirtieron de que si tal informe no se producía o se justificaba que Negrín no era competente en esta materia, se entendería que el Gobierno no daba por acreditadas las garantías jurídicas del concurso, con lo que la Ejecutiva Regional del PSOE pondría sobre la mesa la petición de cese de Negrín. Ahora el informe de los juristas de la Comunidad Autónoma resulta clave en el sentido del voto de los socialistas en la sesión plenaria extraordinaria del próximo día 15, por lo que se descarta prácticamente el respaldo del PSOE a la iniciativa que reclama la destitución de Negrín.

No obstante, la portavoz Grupo Socialista en la Cámara, Dolores Corujo, eludió ayer adelantar el posicionamiento del partido. "Hay que esperar al lunes", día en que tendrá lugar en Tenerife una Ejecutiva extraordinaria y monográfica de los socialistas respecto a RTVC.

El informe de los juristas de la Comunidad Autónoma es tajante. Es más, el propio presidente del PP de Canarias, Asier Antona, había insistido hasta ahora en ámbitos públicos y privados en que si el dictamen del gabinete jurídico de la Administración regional era favorable a Negrín respaldaría el procedimiento del concurso de la tele canaria, por lo que se queda sin justificación y sin excusas para sostener el relevo del máximo responsable del ente público en el pleno del miércoles, sesión que se celebrará a propuesta de los populares, Nueva Canarias y Podemos. Tras el pleno se activará el proceso para renovar el Consejo Rector y cubrir las dos plazas vacantes de las cinco existentes.

La pérdida de confianza que Antona planteó sobre la actuación de Negrín queda en el aire como consecuencia del dictamen realizado por los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma.