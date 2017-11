Brito critica el mutis de Podemos tras la sentencia que obliga a readmitirle

Juan Manuel Brito exigió ayer explicaciones públicas a los cargos de Podemos que tomaron parte en en el proceso por el que se intentó expulsarle del partido en el inicio de este año. El exconsejero del Cabildo de Gran Canaria lamentó que nadie de una formación política "que se dice defensor de los derechos humanos" y "se llena la boca con alusiones al comité de ética" dé la cara ante la sentencia del Juzgado de Instrucción número 9 de Las Palmas de Gran Canaria que obliga a su readmisión.

En realidad, el dimitido integrante de la corporación insular, que renunció a su acta de consejero hace nueve meses, centró las críticas en Meri Pita, secretaria general de la formación morada en las Islas y hoy diputada nacional; Noemí Santana, integrante del órgano interno "que inició la trama" y hoy máxima responsable del partido en el Archipiélago; y Gloria Elizo, responsable del Comité de Derechos y Garantías que decidió su expulsión, y en estos momentos vicepresidenta cuarta del Congreso de los Diputados. En opinión del exconsejero insular, la decisión del juez Juan Luis Egea dista mucho de atribuir a Podemos "un error de forma", sino que, de manera "muy clarificadora", se trata de una "vulneración de derechos fundamentales". Por ello, entiende que el silencio que hasta el momento impera "retrata" al propio partido. Por contra, fuentes del partido que dirige Pablo Iglesias, además de mostrar el "máximo respeto" por la decisión del juez, señalaron que la Comisión de Garantías estatal "actúa de manera independiente".

"Persecución y acoso"

Juan Manuel Brito explicó ayer que en realidad la "persecución y acoso" contra su persona tenía como fin último la ruptura del pacto de estabilidad del que Podemos formaba parte en la institución insular. "De hecho yo dimití en febrero y solo un mes después se rompió el acuerdo", señaló. Además, se mostró seguro de que, a pesar del fallo judicial que le da la razón, obró con acierto al abandonar el Cabildo, ya que lo contrario habría supuesto un problema aún mayor para el Gobierno insular.

Eso en cuanto a la repercusión política de la dimisión, que podría haber sido otra pero nada habría cambiado, porque fue el desgaste personal que le ocasionó "la campaña de acoso" contra su persona y el impacto padecido por su familia lo que le convencieron de que era la senda que debía tomar. "No puedo entender la política por encima de las relaciones humanas", sentenció.

Podemos ya ha aclarado que Juan Manuel Brito no podrá optar a ocupar un cargo dentro del partido, ya que lo impide la regulación de la doble militancia acordada en Vistalegre II. Tampoco él lo desea, al menos hasta recibir unas explicaciones que parece no se van a producir. "Yo siempre he sido un activista social y político", recalcó y anunció que seguirá formando parte del "proyecto que Sí se puede tiene para las Islas".

El exvicepresidente segundo y exconsejero de Medio Ambiente, Emergencias y Participación del Cabildo de Gran Canaria ha vuelto a ser militante de Podemos por orden judicial. No obstante, no podrá presentarse a primarias ni optar a cargo en el partido, en cumplimiento de los documentos aprobados por los inscritos de la formación morada en la última asamblea y que regulan la doble militancia, según fuentes de la dirección de esta organización en las Islas.

El juzgado de Primera Instancia Número 9 de Las Palmas de Gran Canaria declaró nula la expulsión de Podemos de Juan Manuel Brito. Ya el pasado abril los tribunales ordenaron al partido de Pablo Iglesias, de forma provisional, la suspensión de la expulsión de Brito como afiliado, y ahora confirman esa decisión.

El fallo judicial pide su readmisión en la formación morada por considerar que se vulneraron sus derechos fundamentales. Además, obliga al partido a pagar las costas del proceso. La formación elude recurrir el fallo, como tampoco lo hizo el pasado abril, pero recuerda que aunque vuelva a ser militante, Brito no podrá presentarse a primarias ni optar a cargos orgánicos en el partido de Pablo Iglesias porque está en Sí Se Puede y en la asamblea de Vistalegre 2 se suprimió la doble militancia para todos los cargos públicos y orgánicos.

La organización respeta la resolución judicial y precisa que quien expulsó a Brito fue la Comisión de Garantías estatal, ya que cuando se realizó el expediente no existía ese órgano en Canarias. Las primarias en las que Noemí Santana relevó a Meri Pita como secretaria general del partido se produjeron el pasado mes de junio.