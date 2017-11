El IGIC, en máximos: cuatro millones al día

La Administración autonómica recaudó entre enero y septiembre a través del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) más de cuatro millones de euros cada día. Así pues, y finalizados ya los tres primeros trimestres del ejercicio, los ingresos públicos vía IGIC llegan a cifras sin precedentes a estas alturas de año, y ello aun cuando también se batieron récords en 2014, 2015 y 2016. En estos tres ejercicios tributarios, los tres últimos, la recaudación por el impuesto -la principal fuente de ingresos de los recursos del Régimen Económico y Fiscal (REF)- también llegó a su máximo nivel a final de año, algo que volverá a ocurrir en 2017 de mantenerse el actual ritmo recaudatorio.

La consejera de Hacienda del Gobierno regional, Rosa Dávila, calificó meses atrás de "magnífica" la recaudación por el IGIC en 2016, que ascendió a 1.535,5 millones y tocó así su techo histórico, el tercero consecutivo. No obstante, todo parece que ese techo, a tenor de los datos de la propia consejería a 30 de septiembre, no durará mucho. No en vano, la Agencia Tributaria Canaria ingresó cada uno de los 273 días de los nueve primeros meses del año una media de más de cuatro millones de euros, un total de, exactamente, 1.104.405.408 euros. Una suma que supone un 2,5% más que los 1.077 millones del período enero-septiembre de 2016.

Hay que recordar que fue precisamente el IGIC uno de los motivos que llevó al Partido Popular (PP) a romper las negociaciones con Coalición Canaria para su incorporación en el Gobierno regional, ya que la fuerza política que preside en las Islas Asier Antona no veía satisfecha su demanda para reducir la carga tributaria que el IGIC impone a los isleños. Con todo, ello no ha obstado para que populares y nacionalistas hayan llegado a un acuerdo en virtud del cual aquellos se comprometen a apoyar los presupuestos de 2018 en el Parlamento autonómico. Aunque las cuentas para el próximo ejercicio no incluyen la bajada lineal en que lleva tiempo insistiendo el PP -básicamente la reducción del tipo general del impuesto del 7% al 5%-, la Consejería de Hacienda ha incluido, como también en el caso del IRPF, una serie de rebajas fiscales.

Así, y de entrada, los autónomos y las pymes que facturen menos de 30.000 euros no tendrán que pagar el IGIC. Además, se aprueba una rebaja del 7 al 3% para los menores de 35 años que compren su primera vivienda y otra en iguales términos en la factura telefónica. Asimismo también se reducirá del 7 al 3% el tipo del impuesto en las obras de mejora de la vivienda habitual. Por último, la región será pionera con la supresión de la llamada tasa rosa, esto es, la eliminación del IGIC en los productos de higiene femenina.