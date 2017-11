El PSOE denuncia que las cuentas no benefician a las familias vulnerables

El PSOE denunció ayer que la mitad de las familias de Canarias, los desempleados y los mileuristas no van a ver ningún tipo de beneficio con la rebaja fiscal propuesta en los presupuestos de 2018. Los socialistas canarios exigieron al Ejecutivo regional que cuando hable de las bajadas de tributos no sólo tenga en cuenta a la clase media y alta, sino que también mire al 44% que está en el umbral de la pobreza "y que no tiene bonificaciones fiscales porque no llegan al mínimo". Asimismo, reclama un aumento de las partidas para Educación del 3,57% al 4%.

El PSOE está revisando los pormenores de las cuentas autonómicas que, a su juicio, no consideran a las familias que peor lo han pasado durante los años de crisis. Tras una reunión con la plataforma El 4% para la Educación ya, el partido lamentó que aquellos hogares que no alcancen el mínimo de 14.000 euros al año, así como los desempleados y los mileuristas, que no están obligados a hacer la declaración de la renta, "no obtendrán las rebajas fiscales de las que presume el Gobierno de CC".

El secretario general del PSOE, Ángel Víctor Torres, calificó las cuentas regionales diseñadas por el Ejecutivo de "presupuesto de marketing" porque, según señaló, lo que está vendiendo "es una rebaja de uno o dos euros en la factura de la luz o el teléfono, pero olvida que no van a poder tener ayudas para material escolar o para guarderías".

Ante esta situación, Torres sostuvo que su formación va a trabajar durante el proceso de enmiendas para que "los presupuestos, no sólo ayuden a las familias con rentas medias y altas, sino que tenga en cuenta la redistribución de la riqueza y se logren reivindicaciones históricas como el 4% para Educación". Torres reivindicó que las rebajas fiscales deben ir dirigidas a las familias que peor lo pasan. Para ello, pidió que se grave a los ricos pues, según indicó, hay más que cuando empezó la crisis.

El líder de los socialistas canarios insistió en que el PSOE exigirá al Gobierno de Canarias que incremente el medio punto que falta para alcanzar una cifra que sacaría a la región del vagón de cola en la inversión educativa de España. Torres criticó que no se haya realizado ya un esfuerzo para que la Educación tenga la partida presupuestaria que le corresponde y se hayan quedado en un 3,57% del PIB. "Cuando se habla de un presupuesto que ha subido en 1.000 millones, dejarlo en ese porcentaje y no llevarlo al 4% es decirle que 'no' a una propuesta aprobada por todos los grupos, a excepción de CC", remarcó.

Bajo su punto de vista, ese aumento se podía acometer este año porque había ingresos extraordinarios que permitían hacer el mayor presupuesto de la historia en Canarias. "No precisamente por los esfuerzos del Gobierno, sino porque es una inversión que venía por la desvinculación del REF", señaló.