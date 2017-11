Suspendido el juicio del caso 'Los Tarajales' por fallos en la instrucción

El juicio por el denominado caso Los Tarajales, que debería haberse iniciado ayer, ha quedado suspendido al aceptar la juez las peticiones de la Fiscalía de parte de las defensas y de la acusación particular, que alegaron fallos en la instrucción procesal y ausencia competencial.

La suspensión del juicio se produjo minutos después de iniciarse el proceso judicial en el que la acusación pide 18 meses de cárcel y diez años de inhabilitación pública para el alcalde de Tazacorte, Ángel Pablo Rodríguez, y el arquitecto municipal por un presunto delito urbanístico. La Fiscalía y los abogados de la defensa y acusación solicitaron a la juez la suspensión del mismo por existir fallos en la instrucción procesal, incorporándose además por parte de la acusación un supuesto delito de estafa agravada. La juez, tras una suspensión temporal de la vista para deliberar, tomó la decisión de aceptar las solicitudes presentadas y suspender por tanto la causa y dar traslado de nuevo al Juzgado de Instrucción.

El caso de Los Tarajales se remonta a noviembre de 2005, cuando el grupo de gobierno de Tazacorte autorizó la construcción del edificio Balcón del Puerto para viviendas de lujo en primera línea de playa. La decisión administrativa fue dos días después tumbada por el Tribunal Supremo con una sentencia firme contra la ordenación de ese suelo. Previamente existían, además, una sentencia no firme del Tribunal Superior de Justicia que ya advertía de que el suelo no era urbano, y otra de la Audiencia Nacional de diciembre de 2004 que estipulaba que la servidumbre de protección era de cien metros en este emplazamiento y no de 20, como se recogió en el PGO.

En este caso están imputados seis acusados, entre ellos el alcalde de entonces y actual, Ángel Pablo Rodríguez Martín, su junta de gobierno en 2005 y el arquitecto municipal. El fiscal los acusa de un delito contra la ordenación del territorio. Además, se debe resolver otra petición de la Fiscalía, que reclama la demolición del edificio.