Canarias y la costa de Berbería en la época de la conquista (y IV)

En torno a 1520 se concedió a don Pedro la tenencia de la fortaleza de Mar Pequeña. Sabemos que estuvo en persona en la torre, ya que en ese año se apropió de dos esclavos propiedad de Pedro de Peralta que éste tenía en la torre africana. El perjudicado se veía impotente para que se le hiciera justicia, ya que don Pedro "es gobernador de La Palma" y su padre lo era de Tenerife. El Consejo Real tramitó la queja de Peralta encomendando al licenciado Alfaro que entendiera en la demanda, sin que sepamos más del asunto.

Don Pedro tuvo la posesión de la torre de Santa Cruz de la Mar Pequeña durante cuatro años, desde marzo de 1522 hasta 1526, año en que, "por la mala guarda", la habían tomado los moros. Por lo visto, Lugo se había comprometido al comienzo de su mandato a pagar al licenciado Francisco de Vargas y al licenciado Zapata, que ostentaban la mitad de la tenencia de la torre por merced real, cada año 6.000 maravedíes y 10 onzas de ámbar gris. No debió hacerlo, pues el hijo de Vargas, Diego presentó una demanda años después a la que respondió Lugo acordando someterse al dictamen de un árbitro. Con posterioridad correspondió la tenencia completa de la torre, de modo nominal ya que no tenían posesión efectiva, a los gobernadores de Gran Canaria.

Las relaciones de don Pedro con las autoridades de los enclaves portugueses de la costa africana queda de manifiesto con un episodio singular. En 1527 una expedición portuguesa que se adentró en el interior del continente saliendo de la villa de Santa Cruz de Cabo de Gué fue atacada y diezmada por una tribu bereber. El capitán luso Luis Sacoto solicitó la ayuda de su amigo don Pedro para vengar esta afrenta y restablecer el prestigio europeo entre los africanos.

De muy buen grado acudió el gobernador tinerfeño en ayuda del portugués y entre ambos organizaron una entrada que atacó por sorpresa un aduar bereber en el que los portugueses no tuvieron piedad con sus enemigos, quedando los supervivientes como esclavos y repartidos entre los dos capitanes a su regreso a la ciudad costera. Volvió don Pedro con su gente sin daño y con cuantioso botín a Tenerife. De este episodio no ha quedado recuerdo en la documentación española, aunque sí en la portuguesa, que se lamenta de la crueldad de los europeos .

La cabalgadas continuaron sin solución de continuidad en los años siguientes, incluso después de que la torre de Mar Pequeña cayera en manos de las belicosas tribus colindantes en agosto de 1517 en un primer momento, aunque se recuperó para los castellanos poco después . Lobo Cabrera ha calculado que antes de 1518 se efectuaron unas cincuenta entradas en Berbería entre cabalgadas y rescates, y después de esa fecha se contabilizan de dos a seis cabalgadas cada año.

Sirvan como ejemplo las siguientes noticias: El 23 de agosto de 1517 Rafael Spínola, Francisco Guillama y Alonso de Cabrera se conciertan con el adalid Alonso Díaz para organizar una armada a Berbería. En 1518 Luis Aday y Vicente Montes de Oca organizan otra desde Gran Canaria. En 1521, el señor de Fuerteventura, Hernán Arias de Saavedra, interceptó y se incautó de un navío en el que se encontraban varios esclavos propiedad de Antonio Cerezo y otras personas de Gran Canaria, que iban a ser rescatados en Berbería. En 1522 se contabilizan siete cabalgadas. Antes de 1531 ya se había concedido a los vecinos de Gran Canaria la merced de no pagar el quinto de las cabalgadas, tanto las marítimas como las terrestres, durante el tiempo que fuere voluntad real. En octubre de ese año el enviado del concejo a la Corte, Francisco Lerca, consiguió una provisión real en que así se confirmaba. Y en octubre de 1531 Diego de Mesa y Tomás Justiniano fueron promotores de una cabalgada a tierras Africanas.

La existencia de la torre de Mar Pequeña hasta 1526 no fue obstáculo para la organización de las entradas en otros lugares de la costa, ya que había espacio para los guerreros y para los comerciantes. Es indudable que las cabalgadas fueron una fuente de riqueza de gran importancia en Gran Canaria en estos años, no sólo por su montante económico, sino también porque tenían acceso a ella muchas y variadas personas. Cualquiera que pudiese empuñar armas podía integrarse en los grupos expedicionarios, y aquellos que no pudieran o no quisieran luchar ni arriesgarse físicamente, podían intervenir ayudando financieramente a la empresa. En el entorno de las cabalgadas aparecen muchas personas que ya hemos visto relacionadas con la explotación del azúcar y con el tráfico comercial en las Islas. El riesgo de la empresa no era demasiado alto y el beneficio sí que lo era, y por ello se repitieron estas correrías de forma continua a lo largo de la primera mitad del siglo XVI. Posiblemente fuera la forma en que más fácilmente se podía obtener un beneficio económico relevante en muy poco tiempo. Por eso eran tan populares.