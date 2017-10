Podemos pone 21 medidas sobre la mesa

Podemos presentó ayer una batería de medidas que considera que deben incluirse en los próximos presupuestos autonómicos, 21 propuestas que "pueden ayudar a cambiar Canarias de manera urgente". La portavoz del grupo, Noemí Santana, señaló que los presupuestos para el próximo año de Coalición Canaria y de Fernando Clavijo "no suponen un cambio de modelo, ni la solución que necesita Canarias. Son más de lo mismo. Puro maquillaje de cuentas". Noemí Santana aseveró que precisamente eso "no es lo que necesita Canarias, con un 44% de personas en riesgo de pobreza". Por ello, Podemos ha presentado 21 "exigencias" porque "se pueden hacer unos presupuestos pensando en la prioridad de todas y todos, y no pensando solo en unos pocos".

"Le pedimos a Clavijo que haga unos presupuestos para la gente o unos presupuestos para el PP, porque las dos cosas al mismo tiempo no pueden ser. O cumplen con Canarias o cumplen con Montoro", señaló la portavoz.

Entre las medidas plantean una reforma integral del IGIC dirigida sobre todo a las familias con menos recursos, a los jóvenes y a los autónomos y pequeñas empresas. De esta forma, Podemos propone una disminución del Impuesto General Indirecto para los productos básicos de higiene personal del 3 al 0%, como el jabón, la pasta de dientes o las compresas, y solicita que los artículos de lujo se encarezcan, para que "paguen más los que más tienen", dijo Santana. Podemos plantea que el aumento del IGIC para los productos de lujo se produzca del 9,5 al 10% y del 13,5 al 15%.

Además, Podemos propone que se reduzca el IGIC para la compra de la primera vivienda a los jóvenes menores de 35 años. También demanda una reducción del IGIC del 7 al 3% para los autónomos que no lleguen al Salario Mínimo Interprofesional en sus ingresos.