La oposición frena la regulación de los eSports en la Ley del Deporte de Canarias

La oposición en el Parlamento de Canarias, que tiene mayoría de votos, ha detectado "una puerta de atrás" que había abierto el Gobierno de Canarias para incluir los videojuegos competitivos en el proyecto de ley del deporte, pero ha anunciado al consejero responsable que cerrará ese "subterfugio" en el trámite parlamentario.

Durante una comparecencia en comisión parlamentaria del consejero de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, Isaac Castellano, los representantes de Nueva Canarias, PSOE, PP y Podemos han anunciado que se opondrán a incluir la posibilidad de que "el espacio digital" sea considerado como un espacio deportivo junto al aéreo, terrestre y acuático en la futura ley del deporte.

Estos grupos consideran que esa pretensión del Gobierno de Canarias es "una puerta de atrás" para más adelante regular los videojuegos competitivos (conocidos como eSports) mediante un decreto, algo que negó Isaac Castellano, que señaló que se trata de abrir posibilidades al desarrollo de las tecnologías aplicadas al deporte.

El diputado de NC Luis Campos recordó que fue el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, quien anunció en Twitter que se incluirían los videojuegos competitivos en la ley del deporte, pero ante la oposición frontal del mundo deportivo y de los grupos parlamentarios lo retiró, aunque se ha sustituido en el texto por la mención al "espacio digital".

Según Francisco Déniz, de Podemos, "no hay razón científica, jurídica ni política" para incluir los videojuegos en la ley, y el interés de Clavijo nace de que "hay empresas vinculadas personalmente" al presidente del Gobierno en ese sector a las que quiere beneficiar.

Por ese interés particular "ha embarcado al Gobierno de Canarias y a los canarios, estamos recabando todos los datos", aseguró Francisco Déniz.

José Manuel Pitti, de Coalición Canaria, calificó de "infundios y calumnias" las palabras de Francisco Déniz y afirmó que si Clavijo no ha incluido los videojuegos en el proyecto de ley es porque "sabe escuchar" y ha decidido que habrá una regulación específica.

Lorena Hernández, del PP, dijo que su partido no tiene nada contra los videojuegos competitivos ni contra su regulación, pero sí contra su intención de incluirlo en la ley del deporte a espaldas de los deportistas.

Nayra Alemán, del PSOE, denunció "las leyes a la carta y por capricho" que a su juicio pretende el Gobierno que se ha visto obligado a eliminar la regulación explícita de los videojuegos en la ley del deporte pero introduce un "espacio digital" para poder regularlo con un decreto y los socialistas no lo van a aceptar.

Tanto ella como Luis Campos se preguntaron qué mensaje quiere transmitir el Gobierno de Canarias a los jóvenes, entre los que hay problemas de sedentarismo y obesidad, si les dice que jugar a los viodeojuegos es un deporte.

El consejero Isaac Castellano consideró que la consideración de los videojuegos competitivos como deporte "es un debate abierto" pero no se ha incluido en el proyecto de ley por la falta de consenso, pero se ha añadido el concepto de "espacio digital" deportivo como "una puerta para el futuro, no una puerta trasera".

"No hay ningún motivo para pensar que en el espacio digital no se pueda desarrollar actividad física, no cerremos el debate en este momento", pidió Isaac Castellano, para quien no se puede ignorar que existen "competiciones con cierto carácter deportivo" en el mundo digital, que es "mucho mas amplio" que los videojuegos.

El consejero reprochó a los representantes parlamentarios que planteen un debate "sobre tuits y titulares de periódicos" en referencia a los anuncios de Clavijo, cuando "no es una cuestión presidencial", sino que "está implicado el Gobierno de Canarias en su conjunto" en que hay que tener "amplitud de miras para aprovechar la oportunidad que nos ofrece en el espacio digital".

"Es mejor ser pionero y definir el futuro" y por eso se ha incluido el espacio deportivo digital en el proyecto de ley tras "redefinir su posición inicial" después de "una escucha activa", dijo Castellano.

Jesús Ramos Chinea, de ASG, se mostró comprensivo con que los profesionales del deporte estén en contra, pero se mostró a favor de "dejar una puerta abierta" en un asunto complejo que requiere "estudio y consenso".