La Ley de Servicios Sociales no resolverá el problema de la pobreza en Canarias

La Ley de Servicios Sociales no va a solucionar el problema de la pobreza en Canarias. Así lo reconoció ayer el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, que insistió en que este fenómeno "crónico" en las Islas no se resuelve con planes, sino con un cambio de modelo productivo que genere "más empleo, más estable y mejor retribuido".

El empobrecimiento de la sociedad canaria centró ayer el debate en el Parlamento. Un informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza revela que el 44,6% de los isleños corren el riesgo de sufrir pobreza o exclusión social, una tasa que dobla la media de la Unión Europea (23%) y que sitúa al Archipiélago a la cabeza de España en este problema.

"Queda mucho por hacer", adujo Clavijo (CC), que, no obstante, consideró "más importante" el dato referido a los hogares con baja intensidad en el trabajo, que en 2008 estaba en el 9,3% y en 2016 se elevó hasta el 29,5%, porcentaje que supone "el número de minitrabajos, que no impiden que las familias tengan que acudir a los servicios sociales". Para corregir este escenario, Clavijo considera que sólo hay dos vías "la fiscalidad y el empleo", al tiempo que admitió que "ahora mismo es muy difícil generar empleo estable y de calidad".

Con todo, manifestó que su Gobierno ha generado empleo en Canarias todos los meses de forma consecutiva desde que tomó posesión, aunque "no tiene ni la calidad ni la estabilidad que se quiere" e invitó al PP a reflexionar sobre que "alguna consecuencia habrá tenido la reforma laboral en la precariedad laboral y en la desigualdad de fuerzas entre trabajador y empresario al reivindicar sus derechos".

Tras rechazar las medidas de la oposición para combatir la pobreza, Clavijo insistió en que su gabinete ha impulsado actuaciones como el Fondo de Desarrollo de Canarias, la Ley del Suelo y la de las Islas Verdes para intentar cambiar el rumbo del modelo productivo. Visión opuesta expuso la portavoz de Podemos, Noemí Santana, que destacó cuando CC llegó al Ejecutivo el 28% de los canarios estaba en riesgo de pobreza y ahora es el 44%.

"Ni promesas ni excusas, queremos realidades", insistió. Afeó al Gobierno que no haya tenido en cuenta el plan de rescate ciudadano y la ley contra la pobreza energética, propuestos por la organización morada. "Llegan más turistas que nunca, la economía crece y gracias al voto de NC y CC a los presupuestos del Estado del PP iban a llegar una lluvia de millones, pero ¿dónde está el dinero? ¿Quién se lo está llevando crudo mientras la mayoría de Canarias se desangra en pobreza?", preguntó Santana, que también pidió a los diputados del PP "un poquito más de vergüenza y menos cinismo al pedir explicaciones de quién genera la pobreza", ya que considera que los populares son "los culpables" por sus políticas de recortes.

Ipso facto respondió el presidente del PP, Asier Antona, que aseguró que "el único régimen que genera pobreza, es el populista y dictatorial de Venezuela" y dio la bienvenida a Clavijo por compartir la filosofía de los populares de que la pobreza no se erradica con planes, sino generando empleo. Antona no entiende por qué la economía canaria crece por encima del 3% y eso no se traduce en creación de puestos de trabajo.

"Mientras los hoteles cuelgan los carteles de no hay camas, los aeropuertos funcionan al límite y se bate mes tras mes el récord de visitantes, una de cada dos personas se halla en riesgo de exclusión social", criticó Dolores Corujo, del PSOE, para quien la prueba de que a CC no le preocupa la pobreza está "en el parón inexplicable que ha sufrido la Ley de Servicios Sociales". Ley que precisamente aprobó este lunes el Consejo de Gobierno de Canarias y cuya tramitación se iniciará próximamente en el Parlamento. No obstante, Clavijo aseguró que esta norma "no va a solucionar la pobreza". "No vamos a resolver esto repartiendo más ayudas y subsidiando más", advirtió la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Cristina Valido. En respuesta a una pregunta de NC, avanzó que el Ejecutivo revisará la Prestación Canaria de Inserción (PCI) porque "no puede suceder que las personas acaben sus renovaciones máximas y queden en el limbo sin haber sido integrados socialmente". Apostó por incorporar personal a los equipos de base municipales, recualificar y "entrar en las familias con todos sus miembros en paro y ver cómo están sobreviviendo".