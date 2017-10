Curbelo culpa al Cabildo de Gran Canaria de avivar el pleito insular

Harto de que se utilice el criterio de población para decidir sobre las inversiones a destinar en cualquier isla, el portavoz del Grupo Mixto en el Parlamento de Canarias (ASG), Casimiro Curbelo, reclamó ayer al resto de fuerzas políticas y a los cabildos "sensibilidad" con las islas no capitalinas e instó a "desterrar" el pleito insular, que, a su juicio, "habitualmente inicia Gran Canaria".

Así lo manifestó el también presidente de la Agrupación Socialista Gomera y del Cabildo de la isla colombina durante el pleno en el Parlamento. Su intervención fue secundada por el jefe del Gobierno regional, Fernando Clavijo, quien admitió el crecimiento desigual de las islas desde el punto de vista económico y social, pese a los "esfuerzos y las reformas estructurales" impulsadas por el Ejecutivo autonómico en los últimos dos años y medio.

Curbelo defiende que el Gobierno de Canarias garantice el equilibrio territorial para que todos los canarios tengan las mismas oportunidades, independientemente de donde residan.

Las islas no capitalinas como La Gomera, La Palma, El Hierro, así como Lanzarote y Fuerteventura, deben hacer frente a los sobrecostes derivados de la doble insularidad, que se sitúan cuatro puntos por encima de los que soportan las islas capitalinas.

Curbelo afirmó "con cierta tristeza" que otros partidos, como la oposición en el Cabildo de Gran Canaria, siguen convencidos de que la inversión per cápita y las transferencias corrientes y de capital a las islas no capitalinas son "excesivas". Pero "incurren en un error porque contabilizan personas", dijo el diputado, que precisó que, "desde el punto de vista estadístico es más cien euros divididos entre diez que mil euros divididos entre 200", por tanto, abogó por "acudir a los criterios de necesidad, equidad y solidaridad y al criterio de poder tener opción a la misma igualdad de oportunidades por parte de un ciudadano palmero, gomero o herreño que cualquier residente en las otras islas".

Lamentó que con el paso de los años todas las medidas, incluida la Ley de sedes de los órganos de la administración pública de la Comunidad Autónoma, han ido encaminadas a construir una Canarias desigual, pues se concentra "el 83% de la población en dos islas cuando el resto de las cinco tienen más superficie que esas dos".

Así que reivindicó a las organizaciones políticas que tengan "sensibilidad al llevar a cabo la interpretación de las inversiones en las islas no capitalinas". "Hay que desterrar el centralismo y el criterio de población para tomar una decisión de inversión en cualquier isla", enfatizó Curbelo. Hizo hincapié en desterrar el pleito "que habitualmente inicia Gran Canaria" y concretamente los sectores interesados "en seguir concentrando el poder político y económico en sus manos". "En las islas no capitalinas también tenemos derechos", subrayó. "No puedo estar más de acuerdo con usted", admitió Clavijo, que señaló que, a pesar de todos los esfuerzos que ha hecho su gabinete, como el Fondo de Desarrollo de Canarias, la Ley de las Islas Verdes, la Ley del Suelo y muchas reformas estructurales que se han sacado adelante en este Parlamento, "se sigue creciendo de manera desigual en las islas".

"Ésa es una realidad ante la que no podemos taparnos los ojos", reconoció Clavijo que, pidió ser coherentes porque cuando se piden medidas específicas a Europa y al Gobierno español avaladas en la realidad desigual "tenemos que mirarnos nosotros dentro".