Los cabildos suman parte de la mejora de la financiación a sus presupuestos

Los siete cabildos insulares dispondrán el próximo ejercicio de más recursos económicos para sufragar el coste de las competencias transferidas por el Gobierno de Canarias, una serie de funciones entre las que figuran las relativas a la asistencia y servicios sociales, la protección del medio ambiente o las carreteras. Así lo acordaron ayer el Ejecutivo autonómico y la Federación Canaria de Islas (Fecai), la entidad que aúna las demandas e intereses de los cabildos, en una reunión en la que el jefe del Gobierno regional, Fernando Clavijo, ganó un nuevo apoyo a los presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2018.

El presidente de turno de la Fecai, Anselmo Pestana, reconoció tras finalizar el encuentro en la sede de la Presidencia del Ejecutivo en Santa Cruz de Tenerife que la reunión no solo había sido "positiva", sino que incluso lo había sido más de lo que esperaban. "De verdad", enfatizó. No en vano, los representantes de los cabildos, incluido el grancanario Antonio Morales -alejado de las tesis de sus homólogos en asuntos como los del reparto del Fondo de Desarrollo o la reforma del sistema electoral-, remaron ayer al unísono para conseguir el compromiso de Clavijo para incrementar las transferencias el próximo año. "Sacar el REF [Régimen Económico y Fiscal] de la financiación autonómica ha mejorado notablemente la financiación, y, consecuentemente, esa mejora tiene que repercutir también en las transferencias a los cabildos", garantizó el dirigente del Gabinete canario.

Pestana, presidente también del Cabildo de La Palma, avanzó que los técnicos de la Fecai calculan en alrededor de un 13% el crecimiento que experimentarán los fondos con que cuentan las corporaciones insulares, teniendo en cuenta que el siguiente año, puntualizó, tendrá que negociarse la liquidación de la mejora de la financiación que se ha producido ya en 2017. "También el Gobierno se ha mostrado favorable a encontrar una fórmula", adelantó.

Es más, la Fecai logró arrancar de Clavijo un segundo compromiso para que los servicios jurídicos del Gobierno estudien cómo blindar en el bloque de financiación los mayores recursos económicos que se derivaron en 2009 de los cambios en la fórmula de compensación al Estado por la supresión del Impuesto General por el Tráfico de Empresas (IGTE). Esto supondría que este dinero ya no dependería de la voluntad política del Ejecutivo de la región, es decir, de que decida o no distribuirlo en función de los criterios de los recursos del REF, sino que esto quedaría garantizado. De ser así, ello implicaría que el actual reparto del dinero del bloque de financiación -un 58% para cabildos y ayuntamientos y un 42% para el Gobierno- se modificaría, ya que las entidades locales verían incrementarse su participación hasta una horquilla de entre un 61 y un 63%. "Es un cambio normativo que estudiaremos jurídicamente para ver si es posible o no", explicó al respecto el presidente regional.

Tras el encuentro en la capital tinerfeña, en el que también estuvieron los consejeros de Hacienda, Rosa Dávila, y Presidencia, José Miguel Barragán, Antonio Morales dejó claro, a requerimiento de los periodistas, que la unanimidad de los presidentes insulares en el tema de la financiación es total. Morales quiso despejar cualquier duda respecto de su parecer sobre la Fecai y subrayó que, a pesar de diferencias como las evidenciadas en los últimos meses, es "bueno" que la entidad "se mantenga" y que "mantengamos en casos como este posiciones comunes para defender los intereses de las administraciones insulares".

El dirigente grancanario se quejó de que las instituciones tengan bloqueados recursos en los bancos -400 millones solo el Cabildo de la isla redonda- por el techo de gasto, y exhortó a intentar acabar con esta traba para poder invertir más.