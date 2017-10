Torres: "Los pactos en cascada están en crisis"

Empieza una nueva etapa y con la palabra consenso. Reuniones con el PP, CC, Nueva Canarias, Podemos... En el caso del PP, ¿qué consenso quiere alcanzar? ¿Acuerdos puntuales en el Parlamento, mociones de censura...?

Con respecto a los gobiernos no lo decido yo, lo decide el comité regional. Tanto si hablamos de acuerdos como de mociones de censura hay que someterlos a la consideración de los militantes. Somos dos partidos de importancia que, además, en el conjunto del Estado somos fundamentales, y creo que es bueno tener las relaciones adecuadas con el PP, como está haciendo Pedro Sánchez con Rajoy y como también estamos haciendo nosotros aquí.

¿No han hablado de que tienen una oportunidad histórica para desalojar a CC del Gobierno después de casi tres décadas en el poder?

Hay un sentimiento importante que es real, porque existe en el PP, en el PSOE y en otras formaciones políticas, de cambiar a quienes han estado gobernando durante todo este tiempo en Canarias. Pero eso lo tendremos que ver a partir de 2019.

¿Ahora no?

No. En estos momentos no vemos que haya una posibilidad de una moción de censura porque no se dan fundamentalmente los números. Sería una moción de censura que vamos a perder y para perderla no la hacemos. Nosotros tuvimos un congreso reciente que estableció que la prioridad es trabajar por la mayoría absoluta o, en su defecto, por gobiernos progresistas.

¿Y en otras instituciones donde ustedes, con el PP, pueden desbancar a CC, como ocurrió en Icod de los Vinos?

Nosotros ya hemos dicho que los pactos en cascada están en crisis y prácticamente no se van a volver a dar, al menos por parte del PSOE en una negociación de un gobierno. Por tanto, lo que se ha producido en Icod de los Vinos y en el Cabildo de Lanzarote son situaciones puntuales que se dan en esos municipios donde los gobiernos no funcionaban bien. Yo sigo afirmando que los gobiernos que funcionan no tiene ningún sentido modificarlos a tan poco escaso de tiempo para las elecciones.