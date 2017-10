"El discurso de Puigdemont eterniza la situación"

La intervención de ayer por la tarde del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, causó una gran "confusión" entre los representantes de las instituciones y los agentes sociales del Archipiélago. La mayoría han coincidido en la escasa utilidad de su intervención, pues "prolonga" la situación de incertidumbre que se lleva viviendo en Cataluña desde hace ya varios años, cuando comenzó el denominado procès por la independencia. Asimismo, según los representantes canarios Puigdemont no ha logrado contentar ni a los suyos ni a sus detractores. Además, el caos económico por la incertidumbre preocupa entre los empresarios.

"No ha generado la confianza que podían esperar los mercados"

Agustín Manrique de Lara, presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, tras escuchar la intervención del presidente catalán, señaló que "ha perdido una gran oportunidad para volver a la legalidad". "No ha generado la confianza que podían esperar los mercados de poder mantener la actividad económica con normalidad, no se dan las condiciones para que la inversión vuelva a Cataluña y para que el turismo mantenga la senda que llevaba", continuó.

Manrique de Lara tildó el discurso de Puigdemont de "preocupante", aunque según piensa, ha seguido la línea que se esperaba. "Ha decidido seguir con su gobierno al margen de la Ley y con su hoja de ruta interceptada por la Policía", apuntó. "No es un discurso que abra esperanza a los mercados y a la actividad económica", insistió. "Era lo previsible, decir que se han ganado el derecho a ser independiente pero lo hacen para negociar de tú a tú Cataluña y España de cómo hacerlo", apuntó el presidente de la patronal canaria. Asimismo, considera que el presidente de la Generalitat busca mantener "el circo mediático". "Quiere intentar posicionarse en una imagen irreal, porque su discurso estuvo fuera de la realidad, lo que hemos oído no mejora, prolonga la situación, la incertidumbre", subrayó. "Ha sido desesperanzador", concluyó.

"En la economía las consecuencias pueden ser tremendas"

"Este tema puede ser una catástrofe para España y especialmente para Cataluña, en el plano económico las consecuencias son graves, y para Cataluña puede ser tremendo", consideró ayer José Carlos Francisco, presidente de la CEOE en Tenerife. El líder de la patronal en la provincia Occidental ha tildado la intervención de Carles Puigdemont, según lo que ha podido conocer, pues no la pudo ver en directo, de "evasiva".

"Me parece que ha utilizado un lenguaje político confuso, nada claro y poco definido", recalcó Francisco. Según el empresario, Puigdemont intentó utilizar un discurso "ambivalente". "Parece que manifiesta la presión de los grupos más radicales e independentistas, pero también recoge presiones de grupos más moderados, por parte de los grupos económicos y de gran parte de la sociedad civil, que están diciendo que no siga para adelante porque no se sabe a dónde nos lleva este tema", resaltó el presidente de la patronal tinerfeña. "Ha hecho un discurso ambivalente para intentar aplacar a los independentistas y a quienes abogan por continuar en España y dialogar", concluyó.

"Intenta ganar tiempo ante la situación de caos político y social"

El secretario general de UGT en Canarias, Gustavo Santana, señaló ayer que Carles Puigdemont intenta "seguir buscando una apelación al diálogo, pero sin definir en base a qué, si un referéndum, o una reforma de la Constitución para buscar encajes a una hipotética reforma del actual Estatuto de Autonomía avanzar a un estado federal".

El sindicalista destacó que el presidente catalán intenta ganar tiempo ante la "situación caótica" que se le presenta. "Sabe que ha perdido una serie de apoyos, por la deslocalización de diferentes empresas con sede en Cataluña, además del posicionamiento de políticos y agentes sociales y económicos que estamos contra una declaración unilateral de independencia", subrayó. Según Santana, la salida al conflicto territorial que se vive en España pasa por el diálogo y la discusión política, "pero no el modelo del gobierno catalán".

El secretario general calificó el discurso de Puigdemont de "declaración institucional para ganar tiempo". "Por ahora no ha cambiado lo que hasta ahora conocíamos, no ha habido declaración de la independencia, si no que ha solicitado la suspensión de la misma, en tanto en cuanto encuentran una solución política con el diálogo", apuntó Santana.

El sindicalista aseguró que ahora falta ver la respuesta por parte del gobierno español. "Hay que ver como evoluciona esta situación en el Congreso de los Diputados", señaló. "Me parece bien apelar a una salida dialogada, pero me parecería mejor poner elementos de flexibilidad para ver hacia donde podemos avanzar en una situación dialogada", explicó Santana. "Habrá que ver si están dispuestas a ceder ambas partes en sus pretensiones, tanto el gobierno de Rajoy como el de Puigdemont", continuó.

"Su discurso no va a satisfacer ni siquiera a a quien le apoya"

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Antonio Doreste, se ha mostrado "enfadado" tras la intervención del presidente de la Generalitat de Cataluña. "Su discurso no va a satisfacer ni a quienes le apoyan ni a los q nos oponemos", recalcó Doreste. "Este discurso no cambia para nada la situación", consideró el presidente del tribunal.

"Ya hay suficientes causas para aplicar los mecanismos jurídicos, no hace falta que se consumen, porque han habido suficientes actos contrarios a las Constitucuión", sentenció Doreste. Además, el magistrado tildó de "cobardía" la actitud que decidió tomar el presidente de la Generalitat. "Esta una vez más enganñando a todos en general", apuntó. "Creo que ha sido una actuación muy desleal con la Constitución durante todos estos años; este discurso no cambia nada, lo ha hecho por ver la reacción por parte de los poderes del Estado", continuó.

El presidente del TSJC consideró que "no se atrevió a cumplir las promesas que ha hecho". Segñun el magistrado, tal actuación se debe a las reacciones por parte de diferentes actores sociales y políticos en estos primeros días del mes. "Lo ha hecho a vista de las reacciones del poder judicial, del rey, y de una gran parte de la sociedad catalana y española tal y como se vio el domingo, además de destacados lideres de la izquierda democrática", concluyó.

"Busca confundir, el gobierno tiene que ver si entra en ese juego"

El socialista Jerónimo Saavedra, expresidente del Gobierno de Canarias (1983-1987, 1991-1993) calificó de "teatro" la comparencia de Carles Puigdemont en la tarde de ayer. "Ha sido una demostración del dominio de la imagen y lo que busca es confundir y arroparse en aquellas minorías que piensan que esto se puede resolver mediante diálogo", sentenció el también exdiputado del Común.

"El gobierno es quien tiene que decidir y las cortes generales, quien tiene que ver si entran en ese juego", apuntó Saavedra. Según el histórico dirigente el gobierno que lidera Mariano Rajoy debería "responder ya con la Constitución en la mano, podrían haberlo hecho hace nueve meses y no habríamos llegado a esta situación", señaló.

"Él [Puigdemont] quiere arroparse en el pseudo deseo de negociar, pero ¿el qué? ¿la independencia? Los ingenuos serán quienes caigan en la trampa de pensar que es posible negociar con unos que han dicho que ya son independientes, que ha salido la república de ese pseudo referéndum", explicó Saavedra. "No es posición de estar con interpretaciones jurídicas", añadió. Según indicó el socialista, lo peor sería alarga más la situación de incertidumbre que está afectando a la imagen internacional de España. "Lo triste es que hay gente que quiera prolongar la tensión y esta pérdida de imagen de España, e inventarse que hay opiniones de mediadores internacionales, en eso Puigdemont y los independentistas demuestran que son muy hábiles", finalizó.

"Es una cuestión política y son los actores políticos"

"No sé lo que ha dicho, no sé digerir aún el discurso que ha dado, porque no he entendido que nos ha querido contar con esa jugada", así se mostró el Fiscal General de Canarias, Vicente Garrido. "Ahora hay que analizar lo que ha dicho, es una cuestión de ámbito político y son los actores políticos quienes tienen que designarlo", indicó Garrido.