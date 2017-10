El PSC solicitará que los ayuntamientos dispongan del total del fondo municipal

El Partido Socialista de Canarias llevará al Pleno del Parlamento una iniciativa para que la totalidad del fondo canario de financiación municipal se gestione íntegramente por parte de los ayuntamientos. Así se acordó ayer en la Ejecutiva regional de la formación política según explicó su secretario Ángel Víctor Torres quien defendió la "libre disposición" de esta partida.

"Hasta ahora esta partida fundamental para la supervivencia económica de los ayuntamientos tenía que destinarse en un porcentaje a pagar deuda por parte de esos municipios", explicó Torres quien entendió que debe invertirse en servicios sociales. "Hemos sabido que en 2016, los ayuntamientos españoles han tenido un superávit de 7.000 millones y los canarios de 300 millones", apuntó el secretario regional socialista para defender que "no tienen lógica que el Gobierno de Canarias, en este aso de CC en minoría, exija que se siga destinando fondo a deuda".

La iniciativa, con la que la formación socialista confía en lograr el apoyo del resto de la Cámara, expone que el fondo canario de financiación se destine al cien por cien a libre disposición de los ayuntamientos. "¿Quién puede entender que un ayuntamiento reserve ese dinero un banco y no lo lleve a la inversión en carreteras, a responder necesidades sociales, a ayudar a las familias que no pueden pagar el agua o a dar una beca para niños de cero a tres años que no pueden pagar una guardería?", cuestionó Torres tras recordar que ese fondo fue "un hito" del PSOE y un reto del municipalismo que "logró mantenerlo a pesar del riesgo de su pérdida por parte de algunos gobiernos".

Además, dentro de la línea de Torres de otorgar mayor protagonismo a los consistorios, la Ejecutiva celebrada ayer también acordó la creación de un órgano de coordinación de los cuatro municipios más grandes del Archipiélago. Lo que el secretario regional socialista denominó como "eje cuatro" aglutinará a los portavoces de los grupos de su formación en los ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de La Laguna, Telde y Las Palmas de Gran Canaria y estará liderado por el alcalde de la capital grancanaria, Augusto Hidalgo.

Por último, la Ejecutiva también aprobó una resolución de apoyo al diálogo "sin ningún tipo de imposición de secesionismo por parte del Gobierno catalán". El secretario general afirmó que es necesario buscar una salida porque las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen todo el apoyo del PSOE de Canarias. "Tenemos que buscar una solución dentro del Estado de Derecho y respetando la Constitución", apostilló.