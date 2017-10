Clavijo y Asier se emplazan para negociar los presupuestos

Con la espada de Damocles pendiendo sobre los Presupuestos del Estado, el presidente del Gobierno regional, Fernando Clavijo, ha dado el primer paso para buscar un consenso que permita sacar adelante un proyecto de cuentas canarias que deberán ser, a causa de la situación de incertidumbre nacional, obligatoriamente más contenido que lo que se preveía meses atrás. Están en entredicho al menos 31 millones más que este año del convenio de carreteras y otros 140 millones del aumento del Fondo de Compensación acordado con Hacienda tras lograr que se sacara el REF del sistema de financiación.

Para lograr apoyo a su gobierno en minoría Clavijo mantendrá el martes en Santa Cruz de Tenerife una reunión con el presidente del PP en Canarias, Asier Antona.

En una rueda de prensa tras una reunión con los senadores de su partido, Antona, que ha ofrecido más de una vez una mesa de negociación a fin de aproximar posturas, y porque entiende que no "hay excusas para no aprobarlas" recordó que el PP tiene "claras las líneas maestras" que debe cumplir el proyecto presupuestario: "aliviar la presión fiscal, dar prioridad al gasto para apuntalar el estado de bienestar y apoyar a los sectores productivos" con iniciativas novedosas.

El primer escollo de la pretendida negociación será precisamente la primera de las "líneas maestras" que defiende el PP. Para los populares alivio fiscal debe pasar por un rebaja de los tipos generales del IGIC, mientras que el Ejecutivo defiende que una medida así hacerse para favorecer a la población más necesitada y no a las empresas. CC apuesta, en ese sentido, por intervenir en el tramo autonómico IRPF y ampliar las deducciones por gastos en medicinas o guarderías, entre otros.

En tanto llega en momento de verse las caras, el líder del PP mantiene su confianza en que el Gobierno central pueda recabar los apoyos suficientes para aprobar los Presupuestos Generales del Estado, logrando reconducir la posición del grupo formado por el PNV ante la situación generada por el desafío independentista de Cataluña. Los nacionalistas vascos ya apoyaron las cuentas estatales de este año junto con Ciudadanos, Foro Asturias, UPN, NC y Coalición Canaria.

Antona avanzó que las cuentas elaboradas por el Gobierno para 2018, que tenían que haber entrado la pasada semana en Congreso para su aprobación, son expansivas e implican un incremento de más de 5.000 millones de euros respecto a las de 2017 para las comunidades autónomas, que también contarían con 120.000 millones de euros añadidos ante el nuevo techo de gasto, fijado en el 1,3%.

En cuanto a Canarias, Antona sostiene que el Gobierno Autónomo no tiene "ninguna excusa para no abordar los de las Islas", y que para ello solo tiene que buscar apoyos parlamentarios, ya que está en minoría. "No tiene excusa porque hay recursos, Canarias dispone de un amplio margen de maniobra al haber gestionado la prórroga de los recursos del 2017 para poder gastarlos en 2018, y porque se ha desligado el REF del sistema de financiación autonómica", manifestó el dirigente conservador. El Gobierno regional, por su parte, mantiene el plan de aprobar el proyecto presupuestario el 31 de octubre.