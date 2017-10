La política canaria exige diálogo y negociación para reconducir la cuestión catalana

Los políticos canarios apelan al diálogo y a la negociación para reconducir lo antes posible la situación que se ha desatado en Cataluña a cuenta del referéndum independentista. Los partidos de las Islas coinciden en tachar de vergonzosas las imágenes que se sucedieron ayer tanto en el exterior como en el interior de los colegios electorales que el Gobierno catalán habilitó para la consulta secesionista. Eso sí, cada cual sustenta esta afirmación recurriendo a argumentos muy distanciados entre sí. Mientras que unos defienden la contundente actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, otros critican la virulencia de su intervención. Algunos, en cambio, denuncian la tibieza de los Mossos d'Esquadra ante lo que consideran un ataque a la Constitución y otros defienden el derecho de autodeterminación de los pueblos.

Paripé frente a movilización ciudadana. Farsa frente a derechos civiles. Madurez frente a irresponsabilidad. Los calificativos que brinda la política canaria a la jornada que se vivió en Cataluña varían tanto como la orientación de cada formación. Pese a la diversidad de opiniones, todos, ya sea en uno u otro sentido, sacan la misma conclusión. A la democracia española, sustentada en el consenso constitucional de 1978, ayer le subieron los colores.

"Es un fracaso colectivo; no han estado a la altura"

Para el secretario general de Coalición Canaria (CC), José Miguel Barragán, ni los gobiernos del Estado ni el de Cataluña han estado a la altura de las circunstancias, por lo que apunta a que el país asiste a una "fractura social de imprevisibles consecuencias en la sociedad catalana". Bajo su punto de vista, la situación que se ha generado es el síntoma de un "fracaso colectivo", pues ante el reto secesionista ninguna de las partes ha estado a la altura de las circunstancias.

Barragán sostiene que es necesario "más diálogo y consenso entre los partidos políticos sobre la cuestión catalana", por lo que insta al Estado y a Cataluña "a buscar puntos de encuentro". Bajo su punto de vista, la imposición de unos sobre otros no va a encontrar una solución fuera del diálogo y, menos aún, si se actúa de forma unilateral.

En cuanto a la actuación de los agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil, el secretario general de CC considera que "la fuerza ha sido desproporcionada en algunos colegios electorales". Una imagen, asegura, que se buscaba y a la que ha contribuido el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Barragán advierte, a su vez, que los incidentes ocurridos ayer trasladan al exterior "una imagen equivocada y nada positiva de lo que debe ser la convivencia democrática y la estabilidad del Estado de Derecho" que se ha logrado en los últimos 40 años de democracia. "Lamentamos que estos hechos vengan a darnos la razón: el diálogo es el único camino para alcanzar acuerdos". En cuanto a la legalidad de la consulta, cree que ésta no ofrecía garantías democráticas pese a que se estuviera votando: "Esta situación arroja aún más incertidumbre al intento de los demócratas de tratar de gestionar el día después".

"Ha ganado el Estado de Derecho frente al chantaje rupturista"

El presidente del PP de Canarias y portavoz del Grupo Popular en el Parlamento canario, Asier Antona, considera que las instituciones del Estado no solo han trabajado por la democracia y por la defensa de los valores y libertades durante la jornada de ayer, sino también en las semanas precedentes al referéndum catalán.

Antona considera que "la arrogancia del desafío separatista y su arbitrario descaro" han quedado retratados "en toda su debilidad" durante la consulta porque, afirma, "no se puede jugar a no cumplir las leyes sin que haya consecuencias".

Para el líder de los populares canarios, el único responsable de la crispación instalada en Cataluña es el Gobierno catalán "y su nulo respeto por la democracia y los principios constitucionales". Es por ello que Antona defiende la actuación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, pues a su juicio merecen apoyo y reconocimiento "porque están haciendo ni más ni menos que lo que se espera de ellos: hacer cumplir la ley con absoluta profesionalidad".

Antona advierte de que el "chantaje" al Gobierno central no ha funcionado y el Estado de Derecho ha respondido como se espera, pues, tal y como señalaron ayer Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría, "no ha habido un referéndum como tal". Por este motivo, el presidente del PP canario afirma que el Estado de Derecho ha ganado al chantaje rupturista y a aquellos que pretenden saltarse la ley.

"Es evidente que la Constitución debe

ser modificada"

Un día triste tanto para España como para Cataluña. Así define el secretario general del PSOE, Ángel Víctor Torres, la jornada vivida ayer en la región catalana. "Nunca debimos llegar al 1-O con un referéndum ilegal", sostiene Torres, que culpa al Gobierno de España de esta situación al entender que ha impulsado en Cataluña el sentimiento independentista por no buscar puentes de diálogo. A su juicio, el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha sido cada vez más centralista e insensible con la toma de decisiones desde el diálogo. Como solución, señala una modificación de la Constitución para que España sea un conjunto de naciones, pues entiende que el país debe caminar hacia la pluralidad.

El líder de los socialistas canarios reitera que el PSOE no reconoce la consulta que tuvo lugar ayer en medio de un ambiente crispado por carecer de cobertura política y marca constitucional. "Los referéndum son posibles en la actual Constitución, pero este no es legal", recalca. A partir de ahora, subraya, es obligatorio un periodo de negociación y acuerdos que "debieron darse bastante tiempo atrás".

Asimismo, Torres se solidariza con los alcaldes socialistas que fueron increpados ayer en Cataluña y, si bien sostiene que la actuación de los Mossos d'Esquadra debe ser analizada, indica que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado estaban haciendo su trabajo "en un ambiente tremendamente hostil".

Noemí Santana

"Si algo rompe a España es la actitud de Rajoy y del PP"

La secretaria general de Podemos en Canarias, Noemí Santana, señala directamente al Gobierno liderado por Mariano Rajoy como responsable del enfrentamiento desatado en Cataluña a cuenta del referéndum de ayer. "No era necesario actuar con la violencia que se ha empleado, nos parece de unos completos irresponsables. Si algo rompe España es el comportamiento de Rajoy y del PP", sostiene. A su juicio, la imagen que mostró el país ayer es la consecuencia de un Gobierno reaccionario que ha generado imágenes, dice, "que tristemente recuerdan a otras épocas".

Santana no entiende cómo el Estado no ha generado mesas de diálogo y entendimiento en vez de actuar "a través de la fuerza policial y judicial". La secretaria general de la formación morada explica, a su vez, que su partido ve esta consulta como una movilización ciudadana y no como un referéndum vinculante porque éste, defiende la portavoz de Podemos, debió ser pactado para que se celebrase con garantías.

Para atajar la problemática que se ha instalado en torno al pulso de Cataluña, Santana considera que la mejor salida es buscar mayorías en el Congreso de los Diputados para sacar a Rajoy de Moncloa. "Quien es parte del problema no puede ser parte de la solución", concluye.

"Una crisis política solo debe tener soluciones políticas"

El líder de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, apuesta por dar soluciones políticas a una crisis política. "Frente a lo de hoy [ayer para el lector] solo cabe diálogo multilateral, negociación y urnas", afirma el diputado regional nacionalista, pues vivió con "preocupación y tristeza la actuación policial frente a ciudadanos pacíficos". Rodríguez va más allá, puesto que expone que la gente interpreta la realidad de forma sencilla y, según indica, la sensación es que "enfrentadas las porras y las urnas, ganan las urnas".

Para el también portavoz parlamentario de NC, lo acontecido ayer en Cataluña aleja la solución a la crispación desatada entre los partidarios de la secesión y los contrarios a esta opción. Por ello, Rodríguez señala que las próximas jornadas serán claves para encauzar esta situación a través del diálogo. "Lo de menos son los resultados, ya que lo que ha habido es una movilización ciudadana que ha participado en un proceso que es ilegal", esgrime. Ahora bien, recalca que "los palos no son la solución".

"Ha habido un fracaso, con mayúsculas,

de la política"

Para el presidente de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, ayer se produjo "un fracaso, con mayúsculas, de la política". Y avisa que los problemas no han terminado, pues se pregunta qué hará el Estado ante una hipotética declaración unilateral de independencia de la República de Cataluña por parte del Parlamento y Gobierno catalanes. En su opinión, fue un error no aplicar el artículo 155 de la Constitución Española porque, a su juicio, había motivos más que suficientes para ello.

Curbelo también considera que el referéndum de ayer fue un "paripé" que ha dejado "una herida y una división clara en la sociedad catalana que tardará muchos años en recuperarse".

Asimismo, el líder de ASG se muestra tajante con la intervención de los Mossos d'Esquadra y tilda de "inaudito" su comportamiento. "Es verdad que son una policía autonómica, pero no es menos cierto que están obligados a hacer cumplir el mandato judicial y no lo han hecho", destaca. Para Curbelo, que entiende que el pulso secesionista catalán es "un desafío sustentado en una farsa", los independentistas han logrado su objetivo: enfrentar a los ciudadanos catalanes.

"Lo único que se ha logrado es fracturar a los catalanes"

La portavoz de Ciudadanos (Cs) en Canarias y a su vez diputada nacional por Santa Cruz de Tenerife, Melisa Rodríguez, expone que lo único que ha ganado el independentismo con todo el proceso de secesión es fracturar a los catalanes. Por ello, Rodríguez insiste en recordar que su partido sigue trabajando para luchar por los derechos de los ciudadanos de Cataluña y del resto de España y para que se repare, cuanto antes, la fisura que ayer se agrandó con la consulta.

Rodríguez lamenta que el Gobierno central haya permitido finalmente que se haya celebrado el referéndum y, al igual que hiciera el presidente de su partido, Albert Rivera, clamó por la celebración de unas elecciones autonómicas en Cataluña, con un censo legal, para que los catalanes puedan decidir con garantías. Asimismo, la portavoz de la formación naranja en el Archipiélago sostiene que tanto Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, presidente y vicepresidente de la Generalitat, respectivamente, han fulminado el Estatuto de Cataluña y han dejado de ser interlocutores válidos.