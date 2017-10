En los dominios charnegos del Pijoaparte

El Carmel o El Carmelo, donde Juan Marsé situó a su Pijoaparte, no tiene querencia por las "esteladas". Ni por las banderas en general: este barrio obrero del distrito de Horta-Guinardó no encaja bien en los estándares identitarios de los promotores del 1-O. En un paseo por sus calles empinadas, camino del centro de votación de la Escola Taxonera, la vista sólo tropieza con una bandera independentista. Hay más españolas, pero tampoco muchas: los balcones están tan limpios de trapo como cualquier otro día antes del arranque del "procés".

El Carmel se asienta sobre una colina (turó), una de las siete desde las que Barcelona desciende hacia el mar. Es parte alta de la ciudad, pero esa condición, esta vez, no se la otorga el poder adquisitivo de sus moradores.

Al salir de la parada del metro, la antepenúltima de la larguísima L5, una mujer, ya muy anciana, mira jugar a un padre y a su hijo. "¿Yo?", responde incrédula cuando se le pregunta si ha votado. "És clar que no", responde en catalán, que no es la lengua más hablada en los dominios del Pijoaparte. Después cambia a castellano: "Ya tengo 91 años, estoy al final de la vida". ¿Pero está de acuerdo con lo que proponen los soberanistas? "Qui diu?", vuelve al catalán. "Mire, sólo le digo una cosa: todos? a embolsarse". Y hace el gesto de meterse unos fajos de billetes en los bolsillos de su rebequita blanca. Luego añade: "Aquí, si no tienes nada? que te den butifarra". Y hace el gesto del corte de mangas.

Pegado a la verja de la Escola Taxonera, que ocupa el espacio de la antigua riera de Horta, Carlos Sacristán, de 42 años, hijo de un segoviano y una gallega, mira a través de la rejilla para comprobar si se está votando. Él ya lo ha hecho, en Moia, cerca de Vic. Sus padres, no. "Consideran que es una pantomima". Carlos ha votado "sí", y ante la sorpresa del periodista, se explica. Es consciente de las irregularidades y de la falta de garantías de la convocatoria, pero, como otros en otras partes de Barcelona, cree que el 1-O puede ser una especie de aldabonazo para conseguir una consulta de verdad. "Ya habéis visto lo que ha ocurrido en otras partes, las cargas, las carreras", dice, negando con la cabeza. Su voto, y por el "sí", es de los que más aprecia el independentismo. El voto charnego sin el cual el mensaje soberanista no podría presumir de transversalidad, ni presentar un proyecto con atractivo para quienes toda la vida han sido víctimas del catalanismo y el nacionalismo.

Ese voto tiene ahora por enseña la diputado Gabriel Rufián (ERC). Diseminados por el suelo, sentados en las aceras y el asfalto para votar, había ayer decenas de Rufianes en potencia, el capital del soberanismo de los próximos años.