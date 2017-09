Clavijo: "El Parlamento es el único responsable de la crisis en RTVC"

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha afirmado este viernes que el Parlamento es el "único responsable" de la crisis abierta en Radio Televisión Canaria (RTVC) a raíz del cambio en la ley en la pasada Legislatura.

En una entrevista concedida a la 'Cadena Ser' y recogida por Europa Press, ha comentado que se aprobó una ley que "venía a tranquilizar y dejar trabajar" a los profesionales, y los que criticaban el modelo anterior que dependía del Gobierno, "ahora hacen injerencias". "El Gobierno solo pone las perras", ha señalado.

Clavijo ha criticado que los grupos de la oposición fijen como "prioridad" el nuevo concurso de informativos --valorado en 144 millones-- y no cuestionen, la audiencia, la programación o por qué el segundo canal no está abierto y no emite películas en inglés para mejorar el bilingüismo.

Además, ha dicho que podría ser "razonable" que los servicios informativos de Televisión Canaria se prestaran de manera directa por la Comunidad Autónoma, pero ha admitido que es un cambio que conlleva "complejidad" porque "hay que cambiar la ley y requiere un tiempo, pero nadie habla de eso".

En ese sentido, se ha preguntado "qué hay detrás" del interés de Podemos, PSOE, PP y NC por oponerse al nuevo pliego del concurso de informativos, a raíz de una Proposición No de Ley aprobada en la Cámara en la que se solicita a los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma que analicen la legalidad del nuevo contrato.