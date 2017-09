Torres: "El Gobierno mira para otro lado cuando las playas se contaminan"

El secretario general del PSOE en Canarias, Ángel Víctor Torres, ha acusado hoy al Gobierno Autónomo, de CC, de "mirar para otro lado cuando nuestras playas se contaminan" en relación al problema de las microalgas y los vertidos, ante el cual ha "exigido dar la cara" al Ejecutivo.

"Tenemos que decir con absoluta claridad que el Gobierno de Canarias no es que haya actuado mal, es que no ha actuado" en este asunto que, además, repercute en el turismo, "que es fundamental para el desarrollo de nuestra tierra", ha declarado Torres.

Quien, en su discurso de clausura del 13 Congreso Regional del PSOE, celebrado en la localidad grancanaria de Vecindario, ha afirmado que "no vale que, aprovechándose de que es un mes de asueto, no haya información por parte del Gobierno de Canarias".

Y ha añadido: "No es exclusivamente que no den información, es que nosotros reivindicamos y exigimos que den la cara, que nos digan claramente las cosas, aunque lo que nos puedan decir sea aquello que no queremos oír".