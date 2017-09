Fraga lanza un guiño al PP y a Nueva Canarias para unirse en la oposición y afea a CC

El presidente de la gestora del PSOE en Canarias y alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, no tuvo reparos ayer en expresar que Coalición Canaria no es una formación con la que su partido se pueda entender, durante su intervención en el congreso regional de los socialistas, pese a que el secretario general de los nacionalistas, José Miguel Barragán, acudió como invitado y estaba sentado en primera fila. Al mismo tiempo, lanzó un guiño a los dirigentes del PP y Nueva Canarias, Asier Antona y Román Rodríguez, respectivamente, acomodados junto a Barragán, para seguir negociando acuerdos en la oposición parlamentaria.

Con Antona fue, incluso, más allá pues le dijo: "Asier, tenemos que seguir hablando para sacar esta tierra adelante", con lo que dejó en el aire si solo se refería a la oposición en Cámara canaria o a posibles alianzas en los municipios entre ambas formaciones para desbancar a CC, como ocurrió recientemente en Icod de los Vinos.

Fuera del teatro Víctor Jara, donde se celebra hasta hoy el congreso, Fraga ahondó en sus críticas a CC, que calló en el interior por "no ser el espacio ni el momento", dijo. "Quería decirles que quiten ya a su presidente -Fernando Clavijo-, el insularismo, que arreglen las microalgas y más cosas", expuso con vehemencia.

Tanto el ofrecimiento a la negociación , sobre todo con el PP, como las críticas a CC no sentaron muy bien en sectores afines al secretario general, Ángel Víctor Torres, al señalar que es la nueva dirección la que debe marcar las alianzas con el resto de formaciones políticas. Pero Fraga no pudo reprimirse porque vivió en primera persona, al ser nombrado presidente de la gestora en Canarias, la ruptura del pacto entre CC y el PSOE en el Gobierno el pasado diciembre, y que dio lugar a la expulsión de los cuatro miembros socialistas del Ejecutivo, entre ellos Patricia Hernández. No se esconde que el alcalde de Adeje ha sido uno de los máximos apoyos de Hernández, tanto a las primarias para la Presidencia del Gobierno, como a las últimas celebradas en julio para la Secretaría General del partido, que ganó Ángel Víctor Torres.

Pese a ser el baluarte de su contrincante y un declarado susanista, Torres- que apoyó a Pedro Sánchez- le ha ofrecido a Fraga ser el presidente del partido, cargo que el alcalde ha aceptado. De hecho, ayer se mostró contento con el puesto que va a ocupar si lo eligen hoy en el congreso.

En su intervención como actual presidente de la gestora, Rodríguez Fraga hizo especial hincapié a la unidad del partido tras el congreso y a trabajar para los ciudadanos con "honestidad". También quiso dejar claro que en el PSOE "todos suman y nadie sobra", en clara alusión a los perdedores de las primarias, Patricia Hernández, y el eurodiputado Juan Fernando López Aguilar, al tiempo que recalcó que en la organización no priman los criterios territoriales sino las personas. Fraga afirmó, además, que el PSOE "no es la izquierda estética sino la izquierda útil, la real".