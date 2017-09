Condena unánime y contundente contra unos mensajes "intolerables"

Los wasaps machistas del concejal de La Laguna Zebenzuí González generaron ayer duras críticas no solo en su partido, el PSOE, sino en el resto de formaciones políticas. Todos coincidieron en que eran "deplorables", aún siendo mensajes privados, e "impropios de un cargo público". La mayoría exigió la expulsión fulminante del edil.

J osé Alberto Díaz (alcalde de La Laguna): "Manifiesto mi rechazo tajante y sin matices a estas manifestaciones. No son tolerables expresiones como estas en una sociedad moderna y democrática que tiene en la igualdad uno de sus principios básicos. La igualdad entre hombres y mujeres, así como la lucha contra cualquier conato de misoginia, no es cuestión de discursos retóricos, sino de actitudes cotidianas, de comportamientos diarios y del uso habitual del lenguaje. Estos mensajes se hicieron públicos el día grande de las Fiestas del Cristo de La Laguna, y nuestras obligaciones protocolarias y representativas en distintos actos no nos han permitido ni informarnos ampliamente, ni apenas hablar con responsables políticos, ni tener tiempo suficiente para una reflexión serena sobre lo que ha ocurrido y su repercusión pública".

Ángel Víctor Torres (secretario general del PSOE en Canarias) : "Los wasap son inadmisibles, intolerables y de extrema gravedad. El concejal tendrá derecho a su defensa, pero los estatutos del partido serán aplicados con contundencia. Es una máxima del partido la tolerancia cero ante comentarios y acciones de índole machista".

Rubens Ascanio (portavoz del Grupo Municipal Unid@s se puede): "Los mensajes destilan machismo, abuso de poder y nepotismo. Si no dimite voluntariamente, el alcalde lo debe cesar ya. Un cargo público no puede, ni en broma, alardear de abuso de poder, acoso y de enchufar a personas. Tampoco se puede amparar o proteger este tipo de actuaciones. No podemos normalizar el machismo y el nepotismo. La imagen del Ayuntamiento lagunero requiere que se tomen responsabilidades políticas".

Teresa Berástegui (portavoz de Ciudadanos La Laguna): "Este tipo de manifestaciones denigrantes no tienen cabida en pleno siglo XXI, y menos en boca de un representante público. Pido la dimisión inmediata del concejal por los mensajes machistas realizados sobre las trabajadoras que contrataba en el Consistorio".

Antonio Alarcó (portavoz del PP en La Laguna): "Si los comentarios machistas del concejal del PSOE son ciertos, debe dimitir y dejar su acta de inmediato. No podría seguir representando a los laguneros ni un segundo más".

Patricia Hernández (exvicepresidente del Gobierno de Canarias exsecretaria general de los socialistas): "No tengo palabras. Creo que estos wasaps son intolerables. Albergué la esperanza de que no los hubiera escrito pero tras el reconocimiento, son extremadamente graves".

Marian Franquet (secretaria de organización de la gestora del PSOE en Canarias): "Me resultó tremendamente impactante leer estos comentarios. Como militante del partido y como activista feminista durante más de 30 años, me parecen totalmente dolorosos, y no porque me haga daño ser socialista y ver a alguien del PSOE en estas circunstancias, sino dolorosos porque lo primero que me vinieron a la cabeza son las mujeres que están trabajando en el Ayuntamiento de La Laguna como personal eventual y que hoy, para ellas, este tiene que ser un día terrible. En primer lugar, mi solidaridad con ellas y espero sinceramente que no les afecte demasiado esta situación, aunque lo veo francamente difícil. No soy capaz de encontrar un contexto donde estas declaraciones sean aceptables y espero la máxima contundencia".

Javier Abreu (concejal sin área del Ayuntamiento de La Laguna, expulsado del Gobierno municipal y pendiente de un expediente de expulsión definitiva del PSOE): "Si yo fuera Zebenzuí González ya habría dimitido. Y si fuera portavoz del PSOE en La Laguna, ya estaría cesado. Han pasado cosas muy graves en el Ayuntamiento de La Laguna, como por ejemplo el hecho de que un funcionario siguiera cobrando estando en la cárcel. Son cosas gravísimas. Lo normal en este caso es que se actúe de forma contundente".

María del Río (responsable de la Secretaría y los Círculos de Feminismos, Igualdad y LGTBI e Podemos Canarias): "Exigimos el cese inmediato de Zebenzuí González por ser autor de unos mensajes extraordinariamente machistas. Sólo han hecho falta cuatro frases para sentir el profundo desprecio, la bofetada humillante -no todas se dan con la mano- la vejación y el insulto que ha propinado a todas las mujeres, todas las personas, con un mínimo de dignidad. Zebenzuí González ha dejado al descubierto quién es en realidad. El derecho de pernada sigue vivo y el machismo no entiende de siglas".