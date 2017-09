El 69% de los vertidos al mar en Canarias no están autorizados

De los 355 vertidos censados en Canarias el 69%, 246, no está autorizados. En una comparecencia a petición propia ante el Pleno del Parlamento la consejera de Política Terrirorial, Nieves Lady Barreto, ha hecho un avance del censo ordenado este verano, tras la polémica suscitada por la crisis de las microalgas y la relación errónea que se estableció por parte de diversas fuentes con los vertidos incontrolados al mar, y ha subrayo en Canarias "no se otorga ninguna autorización sin que haya depuración". Es decir, si esa infraestructuras no tienen el visto bueno del Ejecutivo, o no hace ningún tratamiento a las aguas negras o el que hace no es completo y por tanto tampoco que el exige la ley.

En total, en el archipiélago están correctamente depuradas entre el 46% y 48% de aguas que se vierten al mar, y entre las islas centrales, Tenerife cuenta con 89 vertidos no autorizados y Gran Canaria, 77.

Barreto ha apuntado que el censo es un "documento vivo" que se modifica de forma permanente, ya que en la actualidad, se tramitan otros 90 expedientes. Además, ha señalado que todos los vertidos autorizados deben presentar un plan de vigilancia medioambiental ante la Viceconsejería de Medio Ambiente, cuyo nivel de cumplimiento oscila entre el 70% y el 80%.

Barreto ha criticado la falta de propuestas positivas del PP y ha agradecido la oferta de NC de iniciar un plan de trabajo conjunto, ya que la responsabilidad "es de todas las administraciones" -Gobierno, cabildo y ayuntamientos- , pues hay que "desbloquear" planeamientos y obras. En esa línea, ha apuntado que el Fdcan (Fondo de Desarrollo de Canarias) tiene 304 millones solicitados para depuración, pero ha abierto a la puerta a que "se puede modificar" para que ayuntamientos y cabildos inviertan más en depuración y saneamiento.

Jesús Ramos, del Grupo Mixto (ASG), ha señalado que no había un censo actualizado desde 2008, cuando ya había un "grave problema" en las islas, y ha demandado "colaboración institucional" para hacer frente a los vertidos, ya que muchos ayuntamientos no tienen medios ni recursos.

El portavoz de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, ha dicho que Canarias "tiene un problema" con los vertidos que las microalgas "han puesto aún más en evidencia", subrayando que el saneamiento y la depuración "no ha sido una prioridad política". Ha apuntado también que el consumo de agua se ha incrementado debido al aumento demográfico y el archipiélago tiene déficit de infraestructuras, por lo que ha abogado por analizar el modelo de crecimiento. "Esta tierra no lo aguanta todo", ha señalado. Rodríguez ha abogado también por mejorar la "cooperación" entre administraciones para desarrollar un plan de saneamiento y depuración.



Culpa de todos



Concepción Monzón, de Podemos, ha asumido que Canarias tiene un "grave problema" con los vertidos, ha valorado la "autocrítica" del Gobierno regional y la elaboración del censo, y ha mostrado su extrañeza por el descenso de los vertidos no autorizados. Ha tildado de "absurdo" el ciclo integral del agua en Canarias, ya que hay que "reutilizar" el agua, al tiempo que ha subrayado que debe haber cooperación entre administraciones. "La culpa es de todos y todos tienen que implicarse", ha indicado. Monzón ha advertido de que cobrar la depuración a los ciudadanos "es un fraude gravísimo", y a largo plazo, ha defendido la implantación de una ecotasa para que los turistas contribuyan a la defensa de la sostenibilidad.

Luz Reverón, del Grupo Popular, ha criticado la "nefasta gestión" del Gobierno de Canarias a cuenta de las microalgas, lo que provocó una "alerta social" en las zonas de baño del archipiélago, aparte de que ha sido una "irresponsabilidad" no querer estudiar la vinculación de su proliferación con los vertidos.