Antona avisa de que apoyarán el presupuesto de 2018 si tiene "la "marca y el ADN" del PP

El presidente del PP de Canarias, Asier Antona, ha avisado este martes del Gobierno de Canarias de que apoyarán los presupuestos autonómicos del próximo año si tienen "la marca y el ADN" de su partido. En declaraciones a los periodistas antes de reunirse con los presidentes insulares, ha apuntado que si Clavijo quiere contar con el PP debe poner en práctica la búsqueda del acuerdo y el consenso, tal y como hacen Mariano Rajoy y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a escala nacional.

Por ello, ha señalado que más allá de lo que ocurra en el trámite parlamentario, su grupo quiere trabajar en la elaboración de las cuentas desde el "primer momento" y participar en el diseño de las "líneas maestras". "Queremos un presupuesto no compartido, no unilateral", ha indicado. En el caso de la reforma fiscal, ha apuntado que el PP persigue un cambio "de gran calado" que no pasa solo por retocar los tramos autonómicos del IRPF.

"Mal vamos si se plantean reformas tibias", ha señalado. Antona ha apuntado que CC debe empezar a "interiorizar" que tiene un Gobierno en minoría, y que tiene por delante una "agenda intensa" en lo que queda de Legislatura a la que debe atender con "generosidad y humildad". "El PP ofrece un diálogo sincero y responsable pero no a cualquier precio", ha comentado.

En la reunión con los presidentes insulares se van a analizar las necesidades de las islas y cuáles se pueden incorporar a los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE), que serán "muy positivos" para Canarias, ha apuntado. Antona ha informado también de la celebración de la Escuela de Invierno en enero y de que los populares "intensificarán" el trabajo en las calles y la reorganización interna, renovando diversas estructuras locales.