Cs confirma que ha revocado la afiliación de Hernández Bento al partido

La portavoz de Ciudadanos (Cs) en Canarias, Melisa Rodríguez, ha confirmado este jueves que su formación ha revocado la solicitud de afiliación del exsubsecretario de Industria con José Manuel Soria y exdelegado del Gobierno en el archipiélago, Enrique Hernández Bento, por considerar que su historial podría "ser contradictorio" con las propuestas del partido que lidera Albert Rivera.

"Ciudadanos no hace política de fichajes y menos para un cargo determinado. La afiliación del exsubsecretario de Industria y exdelegado de Gobierno, Enrique Hernández Bento, ha sido revocada porque su historial y su trayectoria política podría ser contradictoria con las propuestas de regeneración democrática de Cs", aseveró Rodríguez.

Asimismo, añadió que en lo que se refiere a Hernández Bento "no ha habido ninguna reunión del Comité Ejecutivo con el exdelegado del Gobierno, ni se ha autorizado a nadie en representación de la dirección nacional", según informó Cs en nota de prensa.

En cuanto al expresidente del Cabildo de Gran Canaria y su hijo, José Miguel Bravo de Laguna y Lucas Bravo de Laguna, ambos también han sido militantes del PP y han ostentado cargos de representación, Melisa Rodríguez ha indicado que "no hay proceso de afiliación", incidiendo en que "Ciudadanos no permite la coalición con otros partidos políticos y tampoco la doble afiliación".

Sin embargo, sí reconoció que se han producido "reuniones informales" con Unidos por Gran Canaria (UxGC) y su líder José Miguel Bravo de Laguna --que formó UxGC para concurrir a las últimas elecciones autonómicas-- para analizar asuntos de la actualidad política, al igual que aseguró que "se ha hecho con otros partidos a nivel insular, regional o nacional".

De todos modos, recordó que Cs funciona por primarias aunque admitió que los Estatutos establecen que para circunscripciones menores de 400 afiliados no se hacen primarias, algo sobre lo que dijo que se tendrá que decidir cuáles son los procesos pero, insistió, en que "no se ficha a nadie para un cargo determinado".