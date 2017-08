Dávila avisa a Génova que maniobras como la de Icod pueden "quebrar" la confianza

La portavoz del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila, ha avisado este viernes a la dirección nacional del Partido Popular (PP) que maniobras como la de la anunciada moción de censura en el municipio tinerfeño de Icod de los Vinos pueden suponer una "quiebra" de la "confianza" de Coalición Canaria (CC) hacia el PP, una relación entre partidos que sustenta el apoyo al gabinete de Mariano Rajoy de la diputada nacionalista Ana Oramas.

De hecho, y aunque Dávila ha reconocido que este no es un "asunto de Estado", sino estrictamente local, la representante del Ejecutivo regional ha hecho hincapié en la "minoría" en que se encontraría el Gobierno central en el Congreso de los Diputados en el caso de que CC le retirara su apoyo. "Es muy importante, cuando se está sosteniendo un Gobierno en minoría, como es el gobierno de Mariano Rajoy, que la confianza se mantenga intacta para poder alcanzar acuerdos de estabilidad y de buen gobierno en todos los ámbitos, de ahí la importancia que nosotros atribuimos a que se mantenga la estabilidad institucional también en todos los ámbitos", ha argumentado.

La portavoz ha insistido, en cualquier caso, en que hoy por hoy las relaciones entre ambos ejecutivos son "muy fluidas", hasta el punto de que hay contactos "diarios" en casos como los de la consejería que dirige, la de Hacienda, con el Ministerio del ramo. "Hay una relación de confianza que no nos gustaría que se quebrara", ha remarcado Dávila, quien a renglón seguido ha querido explicar que "no se trata de una advertencia" pero que "al haber acuerdos entre ambas formaciones políticas", asuntos como el de la moción de censura en Icod, en la que los populares van de la mano con el PSOE, "influyen indudablemente en la confianza, que se puede quebrar, y eso es lo que nosotros creemos que no debería ocurrir".