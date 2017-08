Castellano toma posesión como consejero de Turismo del Gobierno canario

El nuevo consejero de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, Isaac Castellano, ha tomado este martes posesión de su cargo consciente de la importancia del mismo y agradeciendo al presidente canario, Fernando Clavijo, la confianza depositada en él.

"Con muchísima ilusión, agradecimiento por la confianza que se me ha mostrado y plena conciencia de que asumo áreas importantísimas para el desarrollo económico y social de nuestro archipiélago", apostilló en declaraciones a los medios tras prometer el cargo.

Añadió que la Consejería de Turismo "está al frente de una industria que es el motor" de la economía de las islas, a lo que agregó que además "se caracteriza por ser una industria multiproducto".

Por ello, apuntó que en la línea que se ha venido trabajando, la intención "es que el turismo sea capaz de producir el mayor beneficio" para Canarias, de ahí que indicó que empezará a dialogar con todo los agentes sociales implicados y reconoció que también tendrá que tener presente la realidad política actual.

"Yo me subo a un barco que tiene un --ritmo-- marcado, yo creo que sinceramente el equipo ha marcado una dirección correcta y esto no significa, por supuesto, que todo cuanto se hace en el Gobierno de Canarias pueda ser revisable. Primero me tengo que sentar con el equipo para intercambiar impresiones y a partir de ahí se tomarán las decisiones que sean oportunas", apuntilló.

En lo que respecta al equipo de la Consejería, expuso que su intención es mantener un encuentro con todo el equipo de la Consejería para que se conozcan y tomar las decisiones oportunas aunque afirmó que le consta que cuenta con "un magnífico equipo", por lo que aseguró que su "intención es mantenerlo".

EL ALQUILER VACACIONES "ES UNA REALIDAD"

Respecto a los retos que tiene por delante como dar solución al alquiler vacacional, Castellano consideró que esta "es una realidad" a las que Canarias "no puede renunciar porque existe una demanda", si bien matizó que se debe de "ser conscientes de los efectos que tiene y que se están produciendo allá donde este tipo de alojamiento se está implantando".

Sin embargo, subrayó que a partir de esto y a través del diálogo, deberán encontrar soluciones que permitan que "este tipo de alojamientos genere el mayor beneficio posible y evitar los perjuicios que sí que se está notando" en Canarias.

En este sentido, consideró que tiene "un talante dialogante" y aseguró que en la búsqueda de soluciones "va a ser constante", consciente de que temas como el del alquiler vacacional o el del Festival de Música de Canarias necesitarán de acuerdos.

Así cuestionado por el Festival de Música de Canarias de este año, tema por el que la consejera saliente ha sido muy criticada, Castellano admitió que cuando se innova "se cometen errores y aciertos". Por ello, señaló que ahora analizará lo ocurrido con el citado Festival con el objetivo de tener en cuenta los aspectos que han funcionado y los que no.

Al respecto, indicó que se le ha informado de que el concierto para la selección del director del Festival de Música de Canarias ha quedado desierto, por lo que consideró que se le "plantea un reto", si bien garantizó que el próximo Festival será "de éxito y referente en todo el mundo y además potenciará la creación artística" en las islas.

TRAYECTORIA DE CASTELLANO

Castellano, nacido en Lanzarote en 1979, es licenciado en Economía por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Máster Oficial en Dirección y Planificación del Turismo por la ULPGC y ha realizado el curso e adaptación pedagógica en el ICSA. También se ha formado en Consultoría de Innovación, completando el Programa de Formación de Gestores de la Innovación de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información del Gobierno de Canarias (ACIISI) con diversos cursos y talleres.

En cuanto a su trayectoria política ha sido diputado del Parlamento de Canarias en la sexta y octava legislatura, portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, presidente de la Comisión de Industria, Comercio y Consumo, así como asesor de la Presidencia en el Cabildo de Lanzarote. En enero de 2017, Castellano fue nombrado viceconsejero de Relaciones con el Parlamento, cargo en el que ha seguido hasta la actualidad.