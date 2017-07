Los electores venezolanos en Canarias acuden de forma masiva a la consulta

Afluencia masiva de los electores venezolanos en Canarias que estaban llamados a las urnas este domingo para participar en la consulta popular que la oposición de Venezuela ha organizado en torno a tres preguntas de refrendo. Mientras la Coordinadora Penal de Venezuela ha señalado que se trata de una "consulta ilegal", el propio Nicolás Maduro ha rebajado el tono en las últimas horas y la calificado de "consulta interna" invitando además a todos los venezolanos no solo a participar en ella, sino también en un ensayo electoral convocado por el propio ejecutivo para los comicios previstos para el próximo día 30 para elegir la Asamblea Nacional Constituyente.

La oposición venezolana lanzaba este domingo su mayor desafío al Gobierno del presidente Nicolás Maduro con la convocatoria de la consulta en la que espera que el pueblo se pronuncie masivamente contra el proceso constituyente impulsado por el chavismo. El refrendo, que pregunta también a los venezolanos si quieren la convocatoria de elecciones y pide a los militares que defiendan la Constitución vigente, ha sido denunciado ante el Tribunal Supremo por el sector oficialista. La consulta cuenta con el aval del Parlamento, que ha invocado el derecho constitucional a la desobediencia cuando el "Gobierno atropella la democracia". El plebiscito tiene el respaldo de importantes actores del tejido económico, cultural y civil de venezolanos, tanto en el interior como en el exterior del país.

A primera hora

Desde las nueve de la mañana, los 12 puntos soberanos de consulta abiertos en las Islas comenzaron a llenarse de personas para ejercer su derecho. Con el documento de identificación en una mano, los votantes debían además firmar en unas hojas para contabilizar el censo y luego refrendar los resultados una vez cerradas las urnas en torno a las 18:00 horas. Según las estimaciones, en Canarias podrían participar unas 90.000 personas. En Tenerife se dispusieron de tres centros para poder votar, el Auditorio Adán Martín fue el escenario escogido en la capital tinerfeña, pero también hubo mesas en los Cristianos (Arona) y en Los Realejos. En Santa Cruz de Tenerife las colas eran interminables desde primeras horas de la mañana, llegando a rodear el perímetro exterior del Auditorio.

Según miembros de la organización de esta consulta, sobre las 11:30 horas ya habían acudido a depositar sus papeletas más de 5.000 personas y revelaba que "si el ritmo continuaba así a lo largo de toda la jornada está previsto poner en marcha un dispositivo de contingencia para que se pueda seguir desarrollando el derecho a voto con toda la normalidad". Se refería a la posibilidad de enviar más papeletas desde otros centros porque en principio se habían destinado unas 10.000 para Santa Cruz de Tenerife y, vista la situación, todo parecía indicar que iban a ser insuficientes.

Mientras la cola avanzaba, decenas de vehículos que transitaban por la Avenida Marítima no dejaban de hacer sonar sus pitas mientras se oían gritos de "libertad para Venezuela". Aunque para ejercer al derecho al voto se precisaba que fueran mayores de edad, familias enteras se desplazaron a los centros de voto ataviadas con la tricolor venezolana en gorras, camisas, pantalones y cientos de banderas que intentaban hacer ondear al aire, aunque poco soplaba el viento en una jornada protagonizada por el calor y una calima asfixiantes.

Las condiciones meteorológicas hicieron que la organización tomara la decisión de hacer pasar primero a las personas de avanzada edad que se encontraban en la calle bajo el abrasador sol. Así, repartiendo agua según iban entrando, los mayores iban reponiendo sus fuerzas mientras avanzaban en la cola ya dentro de las instalaciones del Auditorio Adán Martín donde se había dispuesto una decena de urnas.

El ritmo de llegada de personas que han querido ejercer su voto no decayó ni siquiera en las horas centrales del día por lo que la organización prevé que se superen con creces las quinielas más optimistas en cuanto a participación en la consulta popular.

Aunque tres eran las preguntas que se hacían en este refrendo, la mayoría de las personas a las que se les preguntaba mientras aguardaban su turno en una cola que parecía no avanzar nunca, respondían que "Maduro debe dejar el poder y Venezuela retornar a la senda democrática; no queremos más dictadura ni violencia ni hambre en nuestro país". Otro señalaba: "He tenido que venirme al exilio por culpa de un narcogobierno que deja morir de hambre al pueblo y mantiene unas condiciones de violencia donde los asesinatos están a la orden".

"Estamos aquí a favor del plebiscito al que tiene derecho el pueblo de Venezuela para decir sí, sí y sí, a una Asamblea Nacional que nos represente, queremos que se acabe la tiranía de Maduro; no queremos que se inicie el proceso de una constituyente porque creemos que es ilegal y queremos denunciar a las Fuerzas Armadas al servicio de Maduro; queremos que las Fuerzas Armadas respeten y defiendan al pueblo y a sus representantes", señaló Yenni Noemí Velasco Hernández, quien destacó que en "Venezuela se está produciendo un abuso de poder tremendo, con muertos en las calles que lo único que estaban haciendo era ejercer sus derechos".

"Libertad para votar"

Vanesa Ortega Rodríguez también se encontraba haciendo cola para votar en la consulta popular que calificó como "un ejercicio de mis derechos como venezolana, aunque viva en España y tenga también nacionalidad española". "Creo que nosotros tenemos esa libertad de poder votar y nadie tiene derecho a quitárnosla". Ambas mujeres acudieron a votar con sus hijos menores aunque señalaron que "ellos no saben con todo el detalle lo que está pasando en el país porque las imágenes que salen de allí son muy crudas, de violencia, pero es evidente que oyen hablar a sus papás sobre lo que sucede en Venezuela", apostilló Ortega Rodríguez.

Henry David Jiménez Hernández resumió la acción de este domingo como un proceso en el que el pueblo venezolano quiere mostrar el "hartazgo por el régimen de Maduro". "Para unos pocos la emigración o el exilio es una opción, pero para muchos otros ni siquiera pueden escapar de la barbarie y la dictadura que se vive en Venezuela por la trayectoria, la deriva que ha traído la revolución que instauró Hugo Chávez". "En Venezuela hay inseguridad, escasez de alimentos, de medicinas; en definitiva, de productos básicos que obliga a que muchos huyan de su país dejando tras de sí a sus familias". Respecto al simulacro o ensayo de votación para la elección de la Asamblea Nacional Constituyente que el propio Nicolás Maduro animó a que se realizara este mismo domingo, "ha sido un intento por parte del Gobierno de intentar confundir a la población para luego dar unos resultados que seguro que estarán trucados". "Maduro intenta camuflar lo que este domingo se produce en todo el país con millones de personas votando en contra de esa Asamblea Constituyente que quiere convocar para el próximo día 30 de julio y contra sus políticas dictatoriales; Maduro sabe que la mayoría del país está en su contra y el simulacro pretendido no es otra cosa que un intento por confundir a la opinión pública".

Leandro Guerrero destacó que "hoy nada más y nada menos estamos aquí para ejercer nuestra libertad, algo que podemos hacer en el exterior y que desgraciadamente nuestros compatriotas padecen su falta en el día a día de Venezuela". "De alguna manera nosotros, el pueblo de Venezuela tenemos que velar por nuestros derechos ya que desde la comunidad internacional no se está haciendo lo suficiente; ni la ONU, ni la OEA que dicen mostrar buenas intenciones no llegan a pronunciarse con contundencia así que el pueblo de Venezuela se siente solo y nosotros mismos, con las pocas herramientas que tenemos, con algunos artículos que se establecen en la Constitución poder celebrar una consulta para ir contra el régimen de Maduro".

Inflación disparada

Venezuela es un país con unas reservas de petróleo inmensas pero que vive desde hace años la carestía de alimentos, medicamentos y productos de primera necesidad, con salarios que apenas alcanzan para sobrevivir en una economía cuya inflación se ha disparado hasta el 2000%. "Esto solo se puede explicar con unos elementos de corrupción de una magnitud terrible; cuando el Gobierno de forma insistente lo que hace es atracar al Banco Central de Venezuela, se deja de tener dinero para poder importar los productos necesarios para atender al pueblo con productos básicos y bajo estos parámetros solo podemos contribuir con nuestro granito de arena desde fuera, para que el mundo entero sepa, a través de este plebiscito que no queremos una Asamblea Constituyente, que queremos rechazar las aspiraciones de un gobierno ilegal y corrupto; queremos buscar el cambio, y que ese cambio sea pacífico".

Guerrero pertenece a la Unión Canario Venezolana (UCVE), una ONG que "en los últimos meses lamentablemente nos hemos tenido que volcar con nuestros abuelitos que han visto cómo el Gobierno de Venezuela ni siquiera les paga sus pensiones desde hace dos años. Nos vemos obligados a prestarles ayuda porque tampoco hay colaboración por parte del Consulado de Venezuela en Santa Cruz de Tenerife". A través de la UCVE recabamos medicamentos, alimentos no perecederos y donaciones para intentar ayudar a nuestros mayores aquí y nuestros compatriotas que están en Venezuela y que no tienen estos productos".

Mar Inés Fermín llegó de Venezuela hace seis meses y ayer este domingo se acercó también al Auditorio Adán Martín para poder votar en la consulta. Esta joven sabe de primera mano lo que está ocurriendo en el país en las últimas fechas y señala que "los precios de las cosas que aún se pueden comprar en Venezuela han subido increíblemente, la inseguridad es altísima; es una situación terrible donde da miedo salir a la calle porque no sabes si ese día te van a robar o te van a secuestrar; los estudios se hacen cada vez más difíciles por la situación de protesta diaria en la calle".

José Moisés Fernández Varela, coordinador general del Comité por el Rescate de la Democracia (CRD Canarias), destacó estar "gratamente sorprendido con la participación porque aunque calculábamos que sería alta, sobre las 14.000 personas en Santa Cruz de Tenerife, estamos viendo que aún no hemos llegado al mediodía y estamos preocupados porque es probable que consumamos todo el material electoral y tengamos que recurrir a un plan de contingencia para poder continuar con la consulta".

A finales de la tarde, Fernández Varela señalaba que la participación había sido altísima y que toda la jornada había transcurrido con total normalidad en un clima festivo y masivo. "Ha participado muchísima gente que ha venido con toda la emoción del mundo, con sillas de ruedas con problemas de movilidad y de mucha edad que no quisieron dejar la oportunidad de pronunciarse pese a una calurosa jornada. Todo esto lo que ha venido a demostrar es el gran deseo de cambio que hay entre los venezolanos.

Máximo Díaz Estébanez, coordinador en España del partido político Voluntad Popular, afirmó que "esta jornada se está desarrollando de forma increíble porque ha roto cualquier expectativa en cuanto a la participación de los venezolanos. Hoy estimamos que solo en la isla de Tenerife acudan a votar cerca de 50.000 venezolanos". "El venezolano siempre se ha caracterizado como una persona cívica en todos los procesos electorales porque se nos permite manifestar lo que nosotros queríamos para nuestro país, pero lamentablemente en Venezuela se nos ha ido cercenando esa participación por parte de un régimen oprobioso que ha querido silenciar todo tipo de disidencia". "Esperamos que en esta consulta no hayan hechos de violencia por parte de las hordas del régimen chavista, que son minoría, intentar silenciar a una gran mayoría que pide un cambio", concluyó el coordinador de Voluntad Popular.

Los responsables de la organización de esta consulta popular, a pesar de que el Gobierno de Nicolás Maduro rechaza su validez, señalan que es un "proceso absolutamente vinculante que se establece en el marco jurídico de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en los artículos 5, 70, 333 y 350 de la Carta Magna".

Más de 100 países y 602 ciudades de todo el mundo, además de toda Venezuela, celebraron ayer una consulta popular de un pueblo "que quiere cambio y que lo quiere en paz".