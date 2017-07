El PP da por reiniciadas las negociaciones y CC lo niega

Asier Antona aseguró esta mañana que CC y PP retomarían negociaciones en los próximos días y que se habían de plazo hasta el 19 de julio para llegar a un acuerdo de Gobierno, tras mantener una reunión con el jefe del Ejecutivo canario, Fernando Clavijo.

Antona aseguró que hay voluntad por parte de Clavijo, quien no ha querido hacer declaraciones a los periodistas, de "analizar, sacar números e intentar conciliar" una reforma fiscal integral aceptada por las dos partes en la que se hablará del IGIC, IRPF y otras figuras impositivas.

En este sentido, el líder del PP en Canarias, ha precisado que su partido "va a defender siempre el alivio fiscal", es decir, bajar la presión fiscal y los impuestos, porque considera que es bueno devolver el esfuerzo que los ciudadanos han hecho durante la crisis económica.

A pesar de las declaraciones de Antona, José Miguel Barragán, secretario general de Coalición Canaria, ha señalado que "no hay nada" que invite a realizar una reunión de las comisión negociadora. Ha advertido al PP de que no negociarán con "ultimátum" ni "con prisas".

Ha indicado que tendrá encuentros "informales" con representantes del PP durante esta semana, con el objetivo de ver si existen "las condiciones" necesarias para que se vuelva a reunir la comisión negociadora.

Barragán ha asegurado que "hasta que no haya acuerdo fiscal no se podrá dar otro paso" y que CC no apoyará una bajada generalizada del IGIC que haga imposible "cuadrar los números".

En caso de que no se llegue a un pacto antes del día 19, en el que se celebrará el último pleno antes de las vacaciones, el PP se quedará en la oposición "con todas las consecuencias" sin dar apoyo externo al Gobierno.