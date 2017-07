La casona incendiada en la capital palmera no sufre daños estructurales

La casona de Santa Cruz de La Palma afectada por el incendio en la madrugada del sábado al domingo no sufre daños estructurales en la fachada de la calle O'Daly, si bien el derrumbe de la techumbre desaconseja la entrada en los locales comerciales de la planta baja (una tienda de bolsos y maletas, una tienda de souvenirs, una tienda de ropa y un comercio de artesanía) en tanto no se retiren los escombros acumulados en el piso superior, tarea que ya han comenzado a realizar los bomberos. Así lo opinan los técnicos del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma que realizaron ayer por la mañana una inspección de la casona del siglo XVIII con el objeto de hacer una primera valoración de los daños estructurales que sufrió el inmueble por las llamas.

Estos locales se han visto afectados principalmente por la entrada de agua empleada en las tareas de extinción así como el humo y ceniza. La oficina de la Asociación de Empresarios del Casco Histórico, ubicada en el primer piso, ha sido completamente destruida. En cambio, local de la calle Blas Simón (la Tasca La Cuatro) no ha sufrido daños. En la inspección del inmueble por la calle Álvarez de Abreu, donde se encontraba La Bodeguita del Medio), el fuego no ha afectado la planta baja. No así a los pisos superiores, donde existe el peligro de derrumbe de una losa de hormigón y los restos de su estructura portante que prácticamente desapareció como consecuencia del fuego.