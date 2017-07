Memorias de efectos anticipados

José Manuel Soria, ex ministro canario de Industria, Energía y Turismo, ha lanzado una bomba de racimo y de explosión retardada pero de efectos anticipados sobre el Gobierno de Mariano Rajoy y que le pueda alcanzar a él mismo. La filtración del contenido de sus memorias, que aún no ha decidido si publicar, y las revelaciones que hace en ellas sobre las circunstancias de su dimisión tras aparecer su nombre en los llamados papeles de Panamá, amenazan con expandir los primeros efectos más allá de lo esperado. Las acusaciones que al parecer realiza en su proyecto de libro, según está publicando el diario El Mundo, hacia su entonces compañero de gabinete, Cristóbal Montoro, amenaza con poner en serios apuros al hoy ministro de Hacienda y Función Pública, al que ya se le están pidiendo cuentas y comparecencias parlamentarias para que se explique.

En concreto, las dos revelaciones que hace Soria en su escrito en relación con Montoro cuestionan la actuación del entonces ministro de Hacienda y Administraciones Públicas en dos ámbitos: por una parte presionando al ministro canario en relación con la política energética puesta en marcha por su departamento supuestamente para favorecer los intereses de la compañía eléctrica Abengoa, cliente de la consultora que Montoro había fundado en 2006 junto a su hermano y otros excolaboradores. Y por otra, disponer de datos fiscales de un contribuyente al comunicar a Rajoy de que la madre de Soria, Pilar López, mantuvo durante un tiempo una cuenta bancaria en Suiza que él y sus hermanos cerraron cuando ella falleció en 2010.

Esta última circunstancia fue la que supuestamente hizo finalmente dimitir a Soria para no tener que someter el nombre de su madre al debate público, según la parte de esas memorias filtrada al periódico madrileño.

Ambas cuestiones no han sido desmentidas por Montoro desde que se desvelaran en la publicación periodísticas el domingo y el lunes pasados, y aventuran ahora serias consecuencias políticas e incluso judiciales justo cuando su ministro de Hacienda está en pleno proceso de elaboración de los Presupuestos del Estado para el 2018, y tras haber sido reprobado por el Congreso.

Los 'sorayos'

La batalla personal que parece haber emprendido el también ex líder del PP canario contra Montoro y los sorayos, el sector del gabinete que lideraba la vicepresidenta, al que hace responsable de su dimisión, ha empezado a levantar las alarmas en el seno del Ejecutivo de Rajoy, sometido ya a las primeras presiones para que aclare esas denuncias. Montoro evita por ahora dar explicaciones y se limita a criticar que su ex compañero diga ahora lo que no dijo cuando estaba en el cargo. Pero no niega que pasara a Rajoy los datos fiscales de la madre de Soria y se limita a señalar que él "públicamente" no suministra este tipo de información. Miembros del Gobierno del sector más allegado al ex político canario aconsejan a éste que no publique su libro.

La primera consecuencia, sin embargo, va a afectar al propio Soria, porque, según ha desvelado la cadena televisiva La Sexta, la Fiscalía de la Audiencia Nacional está investigando las sociedades del exministro en paraísos fiscales. La cadena cita fuentes jurídicas e informa de que el fiscal asignado a la investigación es Vicente González Mota, quien debe valorar ahora si existen indicios de delito, en cuyo caso desembocarían en una querella contra el propio Soria. En poder del fiscal ya obra la carta que, según la información de El Mundo, Soria habría remitido a la propia Fiscalía.

Abengoa

Pero es en el ámbito parlamentario en el que las revelaciones de Soria pueden tener mayor recorrido. Dos grupos del Congreso, En Comú Podem y ERC, quieren que el ex ministro comparezca para explicar esas "presiones" recibidas desde el despacho ministerial de Montoro en beneficio de Abengoa. La petición de la confluencia catalana también reclama la presencia en el Parlamento de Fernando Martí, el entonces secretario de Estado de Energía a quien supuestamente iba dirigido el correo con indicaciones sobre el sentido de la reforma energética que debía hacer Soria y su equipo en relación con las renovables.

Ademas, En Comú Podem quiere que tanto Soria y Martí, como el propio Montoro expliquen en sede parlamentaria no sólo la actuación de Abengoa, sino que detallen qué otras empresas eléctricas habría presionado al ministro canario en relación con la reforma eléctrica. Según El Mundo, el propio Soria estuvo valorando la posibilidad de denunciar a Montoro tras recibir en su despacho un correo procedente del gabinete del ministro de Hacienda con el membrete de Abengoa y conteniendo una propuesta favorable a este empresa andaluza especializada en renovables.

Además, el diputado de En Comú Podem Josep Vendrell ha registrado una serie de preguntas al Gobierno para saber qué le parece que el exministro haya acusado a Montoro de haber informado a Rajoy de que su madre tenía una cuenta en Suiza. Dado que Montoro ha asegurado que nuca ha informado "públicamente" de la situación de ningún contribuyente, Vendrell quiere saber si en todo caso lo puede haber hecho "privadamente", y si ha contravenido la ley teniendo acceso a datos confidenciales de los contribuyentes. La lógica lleva a concluir a este diputado que si Montoro sí lo ha hecho, el presidente del Gobierno debe cesarle de manera inmediata, y si la respuesta es negativa, entonces debería emprender acciones legales contra Soria "para disipar toda duda de sospecha".