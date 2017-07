Rodríguez exige a Obras Públicas que finalice las obras en la carretera LP-2

Nueva Canarias (NC) exigió ayer al Gobierno de Canarias y al consejero de Obras Públicas y Transportes, Pablo Rodríguez, la finalización de las obras del tramo comprendido entre el núcleo urbano de Fuencaliente y El Charco de la carretera LP-2.

Román Rodríguez, líder de NC, según anunció la propia formación nacionalista, pedirá la comparecencia del consejero de Obras Públicas ante el pleno del Parlamento de Canarias para que "explique las razones" por las que no se ha finalizado el tramo. NC señaló que se trata de un acuerdo unánime de la Cámara regional, que aprobó una PNL (Proposición No de Ley) en septiembre del pasado año en la que se instaba al Gobierno a priorizar en este ejercicio la finalización y puesta en servicio de la LP-2. NC en La Palma mostró, además, su "indignación" por el "lamentable estado" en el que se encuentra la carretera general del sur, que, según indicó el partido, tendría que estar terminada en noviembre de este año y no lleva "ni un tercio de la obra ejecutada", lo que está ocasionando, según la formación nacionalista, "importantes molestias" a los usuarios.

Román Rodríguez, también portavoz de NC en la Cámara, denunció los "graves problemas de movilidad y de seguridad", ya que al estar "llena de baches, balizas y desvíos provisionales", estas obras están ocasionando un "importante deterioro" de las condiciones paisajísticas y ambientales de la zona.