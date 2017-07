De vacaciones lejos del desierto

Canarias recibió ayer a los 232 niños saharauis que pasarán su verano en las Islas. El programa de Vacaciones en Paz que cada año organizan la Asociación Canaria de Amistad con el Pueblo Saharaui (Acaps) y la Asociación Canaria de Solidaridad con el Pueblo Saharaui (Acsps), ha traído al Archipiélago a 232 niños que permanecerán en el Archipiélago hasta el próximo 2 de septiembre, momento en el que regresarán junto a sus familias a Tinduf.

De estos menores, 137 han llegado a la provincia de Santa Cruz de Tenerife y otros 95 lo hicieron a la de Las Palmas. Desde primera hora de la mañana, el Pabellón de Deportes de Puntalarga, en la Avenida de los Menceyes del municipio de Candelaria, fue el escenario donde conocieron a quienes serán sus padres de acogida hasta que llegue el final del verano. Desde la zona alta, donde esperaban las familias, había globos, caras con amplias sonrisas y aspavientos para que los pequeños pudieran reconocer a quienes han repetido otros años acogiéndolos en sus hogares.

Los pequeños tendrán tiempo durante estas ocho semanas de disfrutar de la playa, que es de lo que más ganas tienen; pero también del clima, mucho más agradable que el calor que hace durante estos meses en el desierto; del ocio junto a sus nuevas familias, que no solo incluyen padres de acogida si no también hermanos, abuelos, primos y tíos; y hasta de la atención médica que necesitan algunos que, gracias a diferentes convenios de colaboración, pueden acudir a diferentes especialistas para tratarse de las dolencias que padecen y que en su zona de residencia es totalmente imposible recibir. Sus familias, la que se han quedado en Tinduf, viven junto a ellos en campos de refugiados, casetas donde el calor y el sol no dejan indiferente a nadie.

Alberto Negrín, responsable del proyecto, aseguraba que recibir a estos pequeños de entre 8 y 14 años es "una emoción muy grande para todos". "Poder ayudarlos es algo que te llena de vida", asumió el portavoz.

La mayoría viene con lo puesto y se irá, al regresar a casa, con una maleta nueva llena de ropa, juguetes y recuerdos que les ayudarán a mantener la ilusión durante lo que resta de año.