Varapalo a Tragsa al no contratar a una mujer por estar embarazada

La sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha declarado nulo el despido de una trabajadora fija discontinua, al considerar que la razón por la que no fue contratada para la campaña de incendios de 2016 en La Gomera por la empresa TRAGSA fue su embarazo.

La trabajadora, que desempeñaba funciones como emisorista con la función de dar comunicación en los casos de conatos de incendios, trabajaba en turnos de mañana, tarde y noche, ha informado el sindicato CCOO.

Previamente ya había sido contratada por la misma empresa en tres ocasiones anteriores bajo la modalidad contractual de Obras y Servicios Determinados.

La empresa la requirió para la nueva campaña de 2016, pero tras constarse su embarazo en un reconocimiento médico se le comunicó que no era apta para desempeñar el puesto de trabajo.

La defensa de la trabajadora, representada por CCOO, argumentó que su situación laboral era de fija discontinua y que su situación de embarazo fue el único motivo para que no se la contratara nuevamente.

El tribunal, que corrige una sentencia contra la trabajadora del juzgado de lo social número 2 de Santa Cruz de Tenerife, ha fallado a favor de la mujer y ha declarado el despido nulo, por lo que obliga a TRAGSA a reincorporarla, a abonar los salarios de tramitación y a indemnizarla con 3.000 euros por daños y perjuicios.

"Estamos ante una trabajadora fija discontinua que no está en situación de incapacidad, sino que está embarazada" y su única limitación sería el trabajo en el turno nocturno, algo que no justifica su no contratación, argumenta el tribunal.

TRAGSA debió contratarla y aplicarle los artículos del convenio colectivo que prevén dispensas para el turno nocturno en el caso de embarazo.

El no contratarla supone un "despido tácito" por su situación de gestación, lo cual supone una discriminación que viola los derechos constitucionales, argumenta el tribunal.