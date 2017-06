El pacto entre PP y CC se encasquilla

Primer tropiezo en las negociaciones del pacto entre Coalición Canaria y el Partido Popular. Las críticas lanzadas por el presidente regional del PP, Asier Antona, a los nacionalistas y a los empresarios por el respaldo de éstos a la gestión del consejero Pedro Ortega ha provocado malestar e irritación en CC que, con el pretexto de la reforma fiscal, suspendió la reunión de la mesa de negociación de hoy hasta la próxima semana. En la cúpula de Coalición no ha sentado nada bien que el líder de los populares haya aprovechado las declaraciones de las organizaciones empresariales para decir que los dos únicos consejeros que aprueban en su gestión son los independientes, es decir, Pedro Ortega y José Manuel Baltar.

A primera hora de la mañana la tercera reunión oficial de los negociadores de ambos partidos se mantenía a las 10.30 horas en un hotel de Santa Cruz de Tenerife. Sin embargo, a primera hora de la tarde CC dio a conocer un comunicado para informar del aplazamiento del encuentro "al no producirse avances en materia fiscal". Según los nacionalistas "el motivo del mencionado aplazamiento es que todavía no se ha encontrado una posición común sobre el alcance de la reforma fiscal propuesta por el PP". Por eso Coalición invita al PP a un "periodo de reflexión" hasta la próxima semana para cerrar un acuerdo en este asunto, el más espinoso del programa conjunto de ambas formaciones junto a la reforma del sistema electoral.

Un toque de atención por parte de los nacionalistas a quienes aspiran a ser sus socios de Gobierno y que en los últimos días, especialmente su presidente popular, no han sabido guardar los tiempos creyendo que el acuerdo estaba hecho y bendecido teniendo en cuenta que la buena sintonía entre ambas fuerzas tiene su correlato en Madrid, al menos hasta ahora. Ayer también los nacionalistas hicieron llegar su enfado con la situación creada en las Islas por la dirección del PP.

Y es que siendo verdad que las posiciones de los dos partidos en materia de impuestos aún no se han cerrado, el detonante de la suspensión de la reunión fue provocado por las descalificaciones de Antona a quienes serían sus colegas en el Ejecutivo regional de firmarse en pacto. El presidente regional del PP aspira a asumir la Vicepresidencia del Gobierno y la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, dirigida ahora por Pedro Ortega. La defensa de los empresarios de la gestión del actual consejero, procedente del sector industrial y sin carné de CC, ha causado sorpresa en el PP, que no esperaba ese cierre de filas en torno al titular de Economía. "Flaco favor le hacen los empresarios a CC si los únicos que aprueban son los dos consejeros que no pertenecen a este partido", aseguró el líder del PP.

Hace una semana los negociadores se emplazaron a hoy para cerrar el programa de gobierno del pacto con la intención de acercar posiciones en los impuestos, un asunto en el que las dos formaciones han evidenciado sus discrepancias desde que comenzó la legislatura. De hecho, Antona ha vuelto a insistir en que la reforma fiscal debe ser "ambiciosa" y "global" y que debe incluir una reducción del tramo autonómico del IRPF y una bajada del tipo general del IGIC del 7% al 5%.

Tras el comunicado de CC aplazando la reunión, la secretaria general del PP, Australia Navarro, advirtió que son los nacionalistas los que "deben aclararse" porque los populares "tenemos las ideas muy claras". Según Navarro, "a día de hoy existen diferencias" que "no se han salvado", pero consideró que ya hay "más coincidencias que diferencias". El PP canario espera que CC se "aclare internamente" y vuelve a poner el ecuador de julio como fecha tope para un acuerdo.

Mediados de julio

"Los planteamientos del PP son claros. Queremos que Canarias afronte con estabilidad el actual ciclo de crecimiento con un posible pacto que favorecería ese objetivo. Tenemos planteamientos sobre reforma fiscal y electoral, que mantenemos como el primer día, pero seguimos abiertos a negociar", sostuvo. La también portavoz del PP en el Parlamento canario espera que se mantenga el plazo de mediados de julio para alcanzar un acuerdo.

Otras fuentes del PP advirtieron que los nacionalistas están cerrados en banda a bajar impuestos como pretenden los populares y que hay muchas dificultades para llegar a una posición común en este aspecto, aunque los populares insisten que no están cerrados a ser flexibles.

Los nacionalistas mantienen que una reducción drástica de impuestos como la que plantea el PP en estos momentos supondría una merma de ingresos difícil de asumir ahora por las arcas autonómicas. Coalición argumenta que aún no está definido el modelo de financiación autonómica, la salida de la crisis todavía es lenta y con incertidumbres, a lo que se suma el déficit de financiación que tiene Canarias y la necesidad de abordar asuntos pendientes en materia de financiación de los servicios sociales, educación y sanidad. Por todo ello, CC considera que la propuesta de reforma fiscal planteada por el PP es un asunto "complejo" en el que aún no se ha alcanzado una posición común.