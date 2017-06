El Archipiélago convoca 103 empleos públicos por primera vez desde 2008

El Ejecutivo regional anunció ayer la inminente convocatoria de oposiciones para cubrir 103 puestos del cuerpo de la Administración General de la Comunidad Autónoma. El anuncio se publicará este viernes en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) en el primer trámite de un proceso que acabará con un período de más de ocho años desde la última convocatoria, que tuvo lugar en 2008.

El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Ejecutivo de las Islas, José Miguel Barragán, explicó tras la reunión del Consejo de Gobierno que las 103 plazas que saldrán a concurso este viernes forman parte de las 658 que incluye la Oferta Pública de Empleo (OPE) 2015-2016. La intención del Gabinete que preside Fernando Clavijo es tener la relación de los aspirantes a esos 103 puestos el 20 de julio, de modo que los exámenes o pruebas puedan hacerse en septiembre o al menos hacia el último cuatrimestre del año.

Barragán expuso que al tratarse de plazas del cuerpo de la Administración General, cualquier persona con titulación universitaria -licenciatura o grado- podrá presentar su candidatura, ya que "no son específicas para ningún puesto en particular". No será así en las otras dos convocatorias que el Gobierno del Archipiélago también pretende publicar antes de que finalice 2017. El Ejecutivo prevé anunciar en primer lugar las oposiciones para cubrir determinadas plazas del cuerpo de letrados de los servicios jurídicos de la Administración autonómica, para seguidamente, "hacia finales de año", convocar otro concurso sobre la base de la OPE 2015-2016, un nuevo proceso en el que se dará prioridad a las plazas del cuerpo de ingenieros, en el que actualmente hay puestos vacantes en muchos casos por las jubilaciones. "Y así sucesivamente iremos haciendo las convocatorias", detalló Barragán, en función de las necesidades de cada servicio público, que serán las que marquen el orden de los siguientes procesos. Esta es precisamente la razón de que las primeras 103 plazas sean del cuerpo de la Administración General, ya que "es donde más déficit estamos teniendo", ahondó Barragán. "Hemos estado muchísimo tiempo, durante toda la crisis, con graves restricciones para ofertar plazas a consecuencia del cumplimiento de las limitaciones que el Gobierno [central] imponía", recordó el consejero, que hizo hincapié en que el objetivo final es recuperar el empleo público perdido desde el estallido de la crisis en octubre de 2007.

Además, y una vez aprobados los presupuestos estatales, el Ejecutivo estaría en disposición para sacar la OPE de 2017, además de estar trabajando, junto con el resto de autonomías, el Gobierno estatal y los sindicatos, en el proceso de conversión de interinos a funcionarios de pleno derecho, interinos que, en el caso de las Islas, representan un "alto" porcentaje, dijo Barragán. La idea es que en esa convocatoria, a la que podrá presentarse también cualquier persona, se puntúe la experiencia de más de tres años en el sector público, para dar así esa "oportunidad" a quienes ya trabajan en la Administración. El objetivo es coordinar las convocatorias en las distintas regiones para evitar el "efecto llamada".