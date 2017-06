El Parlamento impulsa un plan para el retorno del talento juvenil

El pleno del Parlamento de Canarias aprobó ayer por unanimidad la propuesta del PSOE para poner en marcha un plan de retorno juvenil y recuperar el talento de quienes se han visto obligados, por motivos económicos, a abandonar Canarias durante los años de crisis. La portavoz socialista de Juventud, Ana González, defendió la iniciativa explicando las medidas a llevar a cabo para traer de vuelta a esos emigrantes canarios que quieran regresar y para asegurarles "buenas oportunidades laborales en las Islas". La socialista apunta como primer paso "un diagnóstico previo de la situación".

"Al preparar la proposición de ley intenté conseguir datos exactos sobre la cantidad de jóvenes que han emigrado desde Canarias, pero se ve que hasta ahora es un dato que no ha interesado, porque no existe", explicó González mientras aseguraba que "en las intervenciones del resto de grupos tampoco se aportó ningún dato exacto al respecto, porque es desconocido". "Son más de diez mil los que han abandonado el Archipiélago durante estos años de crisis, pero no se sabe exactamente cuántos, de ahí la importancia del diagnóstico", afirmó.

Tres fases

La portavoz señaló que "en esta primera fase hay que recabar datos sobre cuántos se han ido por motivos laborales y las condiciones en las que se encuentran, si están dispuestos a volver y bajo qué condiciones". Espera que "esté resuelta en cuatro meses y que los jóvenes vean buenas oportunidades en Canarias". "Después, es importante disponer de una herramienta con la que canalizar las acciones con la creación de una oficina con recursos económicos que sirva como espacio para asesorar y ayudar a los que quieren regresar", agregó.

Mientras los impulsores del proyecto desean que "en noviembre ya esté la oficina incluida en los presupuestos", prevén, "si todo marcha tal cual lo previsto", que "a principios del año que viene esté en marcha la tercera fase y la más importante, que consiste en la elaboración de un plan de retorno y de choque con oportunidades laborales atractivas para quienes decidan volver", resaltó González.

Por su parte, el diputado del grupo Nueva Canarias Luis Alberto Campos indicó que "es un drama que las personas se vayan de su entorno porque no han tenido otro remedio", mientas la portavoz de Podemos, Noemí Santana, comentó que "se trata de una emigración que no se ha producido por un acto de la naturaleza sino como consecuencia de una estafa del PP". El diputado del grupo Popular, Emilio Moreno, recriminó a Podemos por sus crítica "sin haber estado nunca en el gobierno".

Actualmente existen servicios para facilitar a los jóvenes la salida al extranjero a ganarse la vida, "pero no hay ninguno enfocado a la vuelta, y este será el primero". La portavoz socialista señaló que "Canarias no dispone de ningún plan juvenil como el que tienen comunidades como Extremadura, donde se ha dado el visto bueno al sexto plan con unas 300 medidas y acciones de formación, empleo, emancipación e incluso políticas sanitarias".

Defendió, además, que es necesaria la participación en el proyecto de las dos universidades canarias y del Consejo de la Juventud, "porque son las que mejor conocen las necesidades de estos jóvenes y las que mejor serán capaces de asesorar al Gobierno".

"Es necesario que Canarias recupere el capital humano perdido en los últimos años", finalizó.