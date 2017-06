El Consejo de Ministros aprueba definitivamente el REF económico

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes la parte económica del Régimen Económico y Fiscal (REF) de la Comunidad Autónoma, uno de los principales objetivos que se había marcado el gabinete de Fernando Clavijo. Ha sido el propio Clavijo, acompañado de su consejero de Economía, Pedro Ortega, quien ha adelantado la noticia en una rueda de prensa en la que se ha confirmado, tras unas dudas iniciales, que el REF incluye, y por tanto garantiza, la subvención del 75% en el coste del billete para los vuelos entre islas.

"Hace escasos minutos me ha llamado la vicepresidenta del Gobierno [Soraya Sáenz de Santamaría] para decirme que el texto del REF definitivamente ha salido adelante con el visto bueno del Consejo de Ministros", ha avanzado el presidente canario, que ha recordado que esto permitirá que el descuento en el coste de los billetes para desplazarse entre las islas, también vía marítima, "tenga rango de ley". Y no solo eso, el nuevo fuero de la región da rango de ley también a otras de las demandas históricas de la Comunidad Autónoma, como la bonificación del 100% del transporte de las mercancías hasta la Península o que los presupuestos tengan a partir de ahora que incluir una partida que garantice el 100% de la aportación de los fondos estatales al Posei.

"Era uno de los principales compromisos del Gobierno arrancados durante la negociación de la agenda canaria", ha recordado Clavijo, que ha puesto énfasis en la importancia de que tras más de 20 años, Canarias tenga un REF económico, el que más incidencia tiene en las familias y las empresas, adaptado a los tiempos. "Tenemos un texto adaptado que reconoce la condición de RUP [Región Ultraperiférica], la doble insularidad, y que consolida derechos que nos equiparan con los ciudadanos del resto del país", ha subrayado el dirigente nacionalista.

Clavijo reconoció que queda ahora solo un paso por delante para cumplir íntegramente las aspiraciones de la Comunidad Autónoma: conseguir que el REF se ancle en la Constitución, de modo que tenga rango de ley superior y que ninguno de los futuros gobiernos centrales pueda tener la tentación de conculcar alguno de sus principios. El presidente ha recordado, además, cómo al principio de su legislatura se minusvaloraron desde la oposición el inicio de las negociaciones con el Gobierno, por entonces en funciones, de Mariano Rajoy. "Incluso ridiculizaron estos trabajos", ha insistido Clavijo, que ha dicho que "como nadie lo reconocerá, soy yo quien lo recuerdo".

La anécdota de la jornada en la sede de la Presidencia del Gobierno de Santa Cruz de Tenerife estuvo en la confusión inicial respecto de la subvención para los vuelos interinsulares. En un principio, pareció que lo que el REF reconocía, a raíz de las declaraciones del ministro, era el descuento para vuelos desde o hasta islas no capitalinas, excluyendo así la bonificación para la ruta, por ejemplo, Gran Canaria-Tenerife. No obstante, y tras las gestiones del propio Clavijo y Pedro Ortega, el Gobierno central ha aclarado la situación y confirmado que la medida estrella del nuevo REF no excluye ninguna ruta interinsular.