Torres apuesta por un gobierno del PSOE en Canarias con fuerzas de izquierda

El candidato del PSOE a las primarias, Ángel Víctor Torres, apuesta porque el PSOE gobierne Canarias con fuerzas políticas que compartan con los socialistas posiciones ideológicas similares para conformar gobiernos de izquierdas. "A quienes me acusan que quiero pactar con Coalición Canaria debo recordarles que en mi municipio envié a CC a la oposición en 2003 después de 12 años de mayorías absolutas y desde entonces ya la fuerza de Coalición no ha sido la misma. No puedo presentarme con obsesiones sino para ilusionar y tenemos que ganar esta partida con un PSOE fuerte, visible, de izquierdas y después enviaremos a la oposición a quien deben estar en la oposición", aseguró Torres en la presentación de su precandidatura para recoger los avales necesarios para concurrir a las primarias del 23 de julio.

Torres estuvo arropado por militantes de varias islas, además de Gran Canaria, también de Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote en la sede regional del partido en la capital grancanaria. El secretario insular del PSOE de Gran Canaria quiere sumar adhesiones y apoyos de las siete islas desde el diálogo y el consenso para que todos los militantes tengan voz.

El vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria aseguró que respaldó la opción de Pedro Sánchez como secretario general del PSOE tanto en 2014 como ahora. Defendió su discreción durante las pasadas primarias federales por su cargo orgánico al frente del partido en Gran Canaria pero aseguró que tanto los militantes como los medios de comunicación sabían que su apuesta era la del actual líder del partido, por lo que no debe haber dudas sobre su sanchismo.

Torres es partidario de realizar todos los debates posibles con sus rivales en las primarias, aunque primero hay que pasar el corte de los avales estipulado por las normas de la formación. "Estoy encantado de ir a todos los debates y quiero que podamos hacerlos en Canarias, nunca he rehuido ningún debate pero también hay unas normas que hay que cumplir y para realizar los debates primero hay que ser candidato, es decir, haber pasado el proceso de recogida de avales", añadió.

El dirigente socialista aseguró contar con respaldos en las siete islas tanto de militantes como de alcaldes, diputados y consejeros insulares. Con la clara intención de ganar, Torres indicó que sus oponentes no son sus compañeros sino "el resto de las fuerzas políticas" y que, en el caso de convertirse en secretario general, "formaré un equipo integrado e integrador, con sensibilidades de las siete islas".