CC no está dispuesta a ceder a la rebaja inmediata del IGIC

En Coalición Canaria (CC) no están dispuestos a ceder a la petición del Partido Popular (PP) de rebajar el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) de manera "inmediata" por más que esta sea una de las principales reclamaciones que vienen haciendo los populares y uno de los escollos a salvar en la recién abierta negociación de cara a alcanzar un acuerdo de gobierno en la Comunidad Autónoma. Es más, los nacionalistas están convencidos de que la solución a las dos posturas enfrentadas -en CC creen que bajar el IGIC es una medida a estudiar con detenimiento por sus muchas implicaciones, mientras que en el PP apuestan por reducirlo desde ya- pasa por incorporar en la reforma fiscal en marcha los planteamientos de los populares, de modo que la decisión definitiva sobre el impuesto, que es la mayor fuente de ingresos públicos de los llamados recursos del REF (Régimen Económico y Fiscal), se posponga a la conclusión del análisis integral del sistema fiscal de las Islas que ya están haciendo los técnicos de la Consejería de Hacienda. "Si fuera que nosotros quisiéramos subir los impuestos y ellos, bajarlos, sería un problema, pero no es el caso", puntualizaron ayer fuentes de Coalición Canaria.

CC considera que, cuando menos de momento, los populares se han limitado a demandar públicamente la rebaja del tipo general del IGIC del 7 al 5%, lo que lo devolvería al escenario anterior a la subida que el gobierno de Paulino Rivero aprobó en 2012, sin reparar en las tensiones que esto produciría en las arcas públicas. La propia secretaria de Organización de la fuerza política nacionalista, Guadalupe González Taño, quien el viernes ejerció de portavoz de la comisión negociadora de CC tras la primera cita con el Partido Popular, apuntaba al término del encuentro que lo que conocen de la reforma fiscal que plantea el PP es "un titular, una frase", de ahí que exhortaran a sus negociadores a llevar a la segunda reunión, que tendrá lugar este próximo viernes en Las Palmas de Gran Canaria, una propuesta en detalle. Por el contrario, recordaron ayer desde Coalición, ya están en marcha los trabajos del grupo de expertos que analiza en profundidad el marco tributario del Archipiélago. La idea del Gobierno que preside Fernando Clavijo, tal como viene insistiendo la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, en los últimos meses, es que esos trabajos sean precisamente la base de una propuesta de reforma que estaría perfilada hacia finales de este año y que entraría en el Parlamento, para su debate, en 2018. Hay que recordar, además, que esta fórmula cuenta, en principio, con el beneplácito de la patronal de la región, que también apuesta por cambios profundos en el marco fiscal.

En definitiva, en CC están plenamente abiertos tanto a incorporar las ideas y argumentos del PP a los trabajos para la reforma fiscal como incluso a rebajar el IGIC, lo que de hecho está en el horizonte del Ejecutivo, pero no a hacerlo con la inmediatez en que lleva meses haciendo hincapié el presidente del PP en la Comunidad Autónoma, Asier Antona. "Hay cosas que requieren un estudio en profundidad, porque van a quedar para los próximos años y, sobre todo, porque son decisiones que tendrán repercusiones inmediatas en todas las administraciones", apuntaron las fuentes consultadas por este diario. No en vano, hasta un 58% de la recaudación por el Impuesto General Indirecto Canario, esto es, 58 de cada cien euros, va directamente a los presupuestos de los siete cabildos insulares y de los 88 ayuntamientos del Archipiélago, que en el caso de ponerse en práctica la reducción del tributo, verían menguar notablemente sus fondos cuando aún son mayoría los que están recuperándose de las consecuencias de la crisis.

Confianza en el acuerdo

En cualquier caso, y a pesar de que de puertas afuera las posturas aún se presentan manifiestamente encontradas, lo cierto es que en las filas nacionalistas impera la firme convicción de que llegado el momento de discutir el tema, este "no será un obstáculo para llegar a un acuerdo". "El tema saldrá en las negociaciones y se abordará en profundidad pero no va a ser un problema; tenemos una reforma fiscal en marcha con unos objetivos y las premisas de reducir las desigualdades, modernizar el sistema fiscal, potenciar sectores productivos... Creemos que se pueden conciliar ambas posturas", argumentaron.

De hecho, y aunque hace solo semanas esta era una condición sine qua non de los populares para dar su apoyo al ejecutivo de Clavijo -el mismo Asier Antona insistía el mes pasado en la "rebaja inmediata" del IGIC-, fuentes de los populares ya mostraron ayer su seguridad en que finalmente, y en consonancia con la idea que hay en Coalición, se llegará a un acuerdo de mínimos que evite que las negociaciones fracasen por este asunto. En este sentido, no es precisamente casual que el tono de los populares haya bajado considerablemente desde que el pasado día 8 acordaran, en la reunión de su comité ejecutivo, "explorar formalmente" las posibilidades de un pacto de gobierno con CC. Tan es así, que el mismo presidente del partido en las Islas aseguraba el pasado lunes, durante un encuentro organizado por la cadena Ser en Gran Canaria, que la bajada del IGIC -y del tramo autonómico del IRPF- es una propuesta del PP pero "no una línea roja".

Fernando Clavijo se mostró ayer convencido ante los micrófonos de RNE, según informó Europa Press, de que finalmente habrá apretón de manos con los populares, y de que lo habrá "por el bien de Canarias". El presidente del Gobierno autonómico puntualizó, eso sí, que el tema de la "configuración" del Gabinete, esto es, el reparto de las consejerías, debe estar "en un segundo plano". "Lo importante es que podamos presentar ante los canarios un acuerdo para responder a sus problemas. La configuración del Ejecutivo está en un segundo plano", dijo.