Clavijo dice que las palabras de Iglesias "denotan desprecio" hacia Canarias

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha asegurado que no le gustó la forma en la que el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, se refirió al archipiélago, ya que consideró que "denotan cierto desprecio" hacia las islas. "No, no me gustó, no creo que haya que descalificar para hacer política ni defender sus pensamientos o sus criterios. Soy una persona respetuosa con el adversario, no considero que tenga enemigos políticos", afirma.

"Y desde luego yo creo que denota cierto desprecio hacia Canarias, cierta altanería y cierto desprecio a lo que representamos, a lo que somos y en definitiva a nuestro pueblo", apostilló en declaraciones a la Ser.



Huelga de estibadores



Por otro lado, al ser cuestionado por la afección que la huelga de estibadores puede tener en Canarias, Clavijo afirmó que "va a afectar", si bien indicó que la relación del Gobierno regional y de las administraciones canarias con los estibadores "es muy buena". Añadió que al margen de que los estibadores ejerzan su derecho a huelga, "también son conscientes" de que viven en islas, por lo que matizó que "más allá de ejercer su derecho a huelga, también están pensando en sus familiares, en sus hijos, en sus vecinos que viven en Canarias y no van a poner a la población en una situación de dificultad". En este sentido, consideró que "es muy posible" que se produzca en Canarias una negociación entre estibadores y empresarios locales porque, reiteró, "son personas conscientes de la situación. Otra cosa es que es un sector estratégico, tiene que negociar".