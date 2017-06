Santiago Negrín asegura que Televisión Canaria tiene "mucho" contenido cultural

El presidente del Consejo Rector de Radiotelevisión Canaria (RTVC), Santiago Negrín, afirmó ayer que Televisión Canaria tiene "mucho contenido de carácter cultural" y se comprometió a poner a su equipo a trabajar para ver si se puede incluir en la parrilla un programa específico de cultura.

Así lo señaló en respuesta a una pregunta del diputado Juan Manuel García Ramos, del grupo parlamentario nacionalista, en la que Santiago Negrín destacó que el pasado mayo ha sido el mes "más cultural" de la historia de Televisión Canaria, así como que los jueves por la noche se han emitido documentales que han competido con Tele 5 en media de cadena, lo que significa que los canarios tienen una opción si no quieren ver las cadenas generalistas, afirmó. Negrín insistió en que Televisión Canaria tiene "mucho" contenido de carácter cultural y es "raro" el día que no haya alguna cobertura cultural en grandes espacios como Buenos Días Canarias o Canarias Hoy.

Explicó que si no existe un programa específico de cultura se debe a una estrategia de programación, que considera que la mejor manera de difundir los contenidos culturales es no congregarlos en un solo espacio, sino ponerlos en los espacios donde la gente los ve. En cualquier caso, apuntó que Televisión Canaria tiene una "ajustada" capacidad presupuestaria y si tuviera que sacar un programa de cada temática concreta, "no podríamos afrontarlo con un presupuesto de 37 millones de euros", que hace que sea la televisión "más barata" del Estado en inversión por habitante, remarcó. Santiago Negrín avanzó, además, que Televisión Canaria tiene previsto estrenar hasta once documentales de ámbito cultural, que se sumarían a los que ya se han emitido en la cadena pública.

En su intervención, Juan Manuel García Ramos señaló que en las conclusiones de la Comisión de estudio sobre la situación de la Cultura en Canarias, en la que intervinieron hasta 27 expertos, hay "constantes alusiones" a que en la Televisión Canaria no hay programas de cultura. Juan Manuel García Ramos dijo echar en falta la presencia de debates, entrevistas o tertulias culturales, un hecho que achacó a que el presidente de RTVC puede tener el "síndrome del share".